Bakıcı için istihdam teşviğinden yaralanma şartları

80 yaşındaki hasta annemize yabancı uyruklu bir bakıcı tutmayı düşünüyoruz. İlk kez sigortalanacak bu hanım şu an yaklaşık 2 aylık oturma iznine sahipmiş ancak çalışma izni yok. 6111 sayılı Kanun'daki teşvikten yararlanabilir miyiz, uygulama şartları nelerdir? Sedef Tolunay

6111 sayılı Kanun'un 74. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen geçici 10. madde kapsamında istihdam teşvikinden yararlanabilmek için çalıştırılacak kişinin, işe alındığı tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları gerekiyor. Teşvikten 31 Aralık 2020 tarihine kadar işe alınan ve fiilen çalıştırılan sigortalı için yararlanılması mümkün olup, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

İlk defa sigortalı çalıştıracağınız ve çalıştıracağınız kişinin daha önce sigortasının olmaması nedeniyle, 24 ay süreyle söz konusu teşvikten yararlanabilirsiniz. Ancak yasal olarak sigortalı çalıştırabilmeniz ve teşvikten yararlanabilmeniz için öncelikle çalışma izni almanız gerekiyor.

Erkek eşe bağlanacak dul aylığının oranı

Her ikisi de SSK'dan emekli olan eşlerden hanım önce vefat ederse, kocasına yüzde kaç oranında maaş bağlanır? Nahit Gögen

Sağ kalan eş, çalışıyor ya da emekli olsa da olmasa da, erkek de olsa kadın da, vefat eden eşinden aylık bağlanmasında hak sahibi sayılıyor. Sadece sigortalılık statülerine ve kendilerinden başka hak sahibi bulunup bulunmamasına göre aylık bağlama oranları değişiyor.

Bu bağlamda, her ikisi de 4/a (SSK) emeklisi olan eşlerden hangisi önce vefat ederse etsin, sağ kalan emekli eşe, vefat eden eşin emekli aylığının yüzde 50'si bağlanır.