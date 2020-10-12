Doğum borçlanması emeklilik yaşını öne çeker mi?

Annem şu an 54 yaşında. Sigorta girişi 1982 yılında yapılmış, ardından isteğe bağlı tarım sigortası ödemeye başladık (ek 5). Şu an 3270 prim günü var. Emeklilik yaşı 58 olarak gözüküyor. Doğum borçlanması yaparak emeklilik yaşı öne çekilebilir mi? İram Yörük

Doğum borçlanması, ilk defa sigortalı olunan tarihten sonra doğan en fazla üç çocuk için, doğum tarihinden itibaren iki yıl içinde kalan prim ödenmemiş süreler için yapılabiliyor.

Sigorta başlangıcından önceki doğumlar için borçlanma yapılamadığından, kural olarak doğum borçlanmasıyla sigorta başlangıcının, dolayısıyla emeklilik yaşının öne çekilmesi mümkün değil. Ancak 4/a (SSK) kapsamında kısa vadeli sigorta kollarına prim bildirilen staj süresine ilişkin staj başlangıcı, doğum borçlanmasında sigorta başlangıcı kabul ediliyor.

Bu bağlamda, sigortalılığı ilk defa staj sigortasıyla başlayan kadın sigortalılar, bu tarihten sonra doğan çocukları için doğum borçlanması yapabiliyor. Staj sigortasından sonra emeklilik için gerekli olan uzun vadeli sigorta başlangıcından önce doğan çocukları için borçlanmaları halinde de, sigorta başlangıçlarının borçlandıkları süre kadar geri gelmesi, buna bağlı olarak emeklilik yaşının öne çekilmesi mümkün olabiliyor.

Ayrıca prim günü dışındaki sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlamış olup da prim günü eksik olanların, doğum borçlanmasıyla prim günlerini tamamlayıp erken emekli olmaları mümkün olabiliyor. Verdiğiniz bilgilere göre annenizin doğum borçlanmasıyla emeklilik yaşını öne çekmesi mümkün değil.

Çalışırken bağlanmayan aylık emekli olunca bağlanır mı?

2019 yılında babam vefat etti. Kendisi SSK'dan emekliydi. Ben de duldum ve Emekli Sandığı'na bağlı çalışıyordum. SSK yetkilileri babamdan maaş alamayacağımı söylediler. Şimdi ben Emekli Sandığı'ndan emekli oluyorum. Acaba babamdan maaş alabilir miydim, yanlış bir şey yapıldı mı? Şu an babamdan, dul olduğum için maaş alabilir miyim?Ayşe Yenici

SSK emeklisi babadan kız çocuğuna ölüm (yetim) aylığı bağlanabilmesi için evli olmaması, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmasının yanı sıra, sosyal güvenlik kanunları kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almıyor olması gerekiyor.

Dul olsanız da Emekli Sandığı'na tabi olarak çalıştığınız için bağlanmayan yetim aylığı, kendi sigortalılığınız nedeniyle Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı almaya başladığınızda da bağlanmaz. Siz 4/a (SSK), babanız 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde olsaydı, çalışırken de emekli olduğunuzda da babanızdan aylık alabilirdiniz.