Genel tatil haftasında kısa çalışma süresi

10 Nisan tarihli yazınızı okudum, fakat soruma net cevap bulamadım. Çalıştığım şirket kısa çalışmaya geçiyor. Bize haftada 45 saat yerine 30 saat çalışacağımız söylendi. Bildiğiniz gibi önümüzde 23 Nisan ve 1 Mayıs tatilleri var. Şirketimiz bize diyor ki; “Siz bu haftalarda resmi tatil günleri hariç 30 saat çalışmaya devam edeceksiniz, bu tatil günlerinde de devlet size maaşınızın yüzde 60'ını verecek.” Ben ise şirketin ve devletin bu günleri mantıken çalışılmış olarak kabul etmesi gerektiğini ve bu haftalarda bizim (30-9)= 21 saat çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Konuyla ilgili yorumunuz nedir? Engin Toprak

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde, yazımda da belirttiğim gibi çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanmakta olup, çalışılan günlerin ücretini işveren, çalışılmayan günlerin ücretini İŞKUR ödüyor.

Yine yazımda da belirttiğim gibi, kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından ödeniyor.

Verdiğiniz bilgilerden, işyerinizde haftalık normal çalışma süresinin 45 saat olduğu ve bunun da günde 9 saat olarak haftanın 5 gününe yayıldığı, haftalık çalışma süresinin üçte bir oranında azaltılarak haftalık 30 saat çalışma yapılacağı anlaşılıyor.

İşyerinizde kısa çalışma döneminde uygulanacak haftalık 30 saat çalışma esasına göre günlük çalışma süresi 6 saat olur. Genel tatil günlerinde (Örneğin 23 Nisan günü) çalışılmayacak ise o hafta için çalışılacak süre (30-6)=24 saat olur.

Ücretinizin 2/3'ü (haftalık 30 saatin karşılığı) işveren tarafından, 1/3'ü (45 saatten eksik kalan 15 saatin karşılığı) ise İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği olarak ödenecek olup, genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve İŞKUR tarafından ödendiğinden, genel tatil ücretinin 2/3'ünün işveren tarafından, 1/3'ünün ise İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği olarak ödenmesi gerekiyor.

Sonuç itibarıyla sizin düşündüğünüz gibi, genel tatil günlerinin çalışılmış gibi değerlendirilmesi ancak 1 günlük tatilin olduğu haftaya ilişkin çalışma süresinin (30-9)= 21 değil, (30-6)= 24 saat olması, tatil gününe ilişkin ücretin de kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak (2/3 işveren, 1/3 İŞKUR tarafından) ödenmesi gerekiyor.