Ödenmeyen bayram ikramiyesi için ne yapılmalı?

Tam da 30 Temmuz tarihli yazınızda tanımladığınız üzere 20 Temmuz'da emekli olmuş hekimim. SGK'da ikramiye alamayacağım söylendi. Yeni kanuna göre ödenmesi gereken ikramiyemi alabilmek için nasıl bir yol izlememi önerirsiniz? Ercan Kayıkçıoğlu

“Temmuz ayında başvuran ikramiye alabilecek mi?” başlıklı yazıyı, temmuz ayında emeklilik başvurusunda bulunan bir okurun Kurban Bayramı ikramiyesini alıp alamayacağına ilişkin sorusu üzerine yazmıştım. Zira ikramiyenin ödendiği tarihte henüz emekli aylığını almamış olanların durumu özellik arz ediyor. Yetkin olmayan birine sorulduğunda da yanlış yanıt alma ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin etmiştim. Tahminimde yanılmamışım.

Sorunuzu yanıtlayan SGK personelinin konumunu bilmiyorum. Ancak bu konuda yetkin biri olmadığı anlaşılıyor. Emekli aylığınız temmuz ayından geçerli olmak üzere bağlanmış ise hiçbir sorun yok. Bayram ikramiyenizin ödenmesi gerekir. Emekli aylığı için temmuz ayında başvurmuş ve aylığınız ağustos ayından itibaren bağlanacak olsa da bayram ikramiyenizin ödenmesi gerekiyor.

İkramiyenizin ödenmesi için şifahi olarak verilen yanıta itibar etmeyip, yazılı olarak başvurmalısınız. İkramiyeye hak kazanmıyorsanız, SGK da bunu nedeniyle birlikte yazılı olarak bildirmek durumunda. Sonrası, verilen yanıta göre şekillenecek.

Kısa çalışma sigortalılık süresini etkiler mi?

Yüzde 54 engelli raporum var. Engelli hakkıyla emeklilik için başvuracağım. Kanuna göre 3. derece engelli olarak 19 yıl sigortalılık süresi ve 4240 gün gerekiyor. Prim günüm doldu, fazlası da var. Toplam çalışma yılım (19 yıl) önümüzdeki ay dolacak. Şimdi kısa çalışma ödeneği alıyorum. Ağustos ayı sonuna kadar kısa çalışma ödeneği almam 19 yılı doldurmama mani midir? Yine de başvurabilir ve emekli olabilir miyim? Şafak Şeker

Sigortalılık süresi, sigortalının emekliliği için gereken ve uzun vadeli sigorta kolları olarak tanımlanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih arasında geçen süre olup, bu sürenin tamamen prim ödenerek geçirilmiş olması koşul olmadığı gibi, bu sürenin başlangıç ve sonu arasında aralıklı ya da birden çok sigortalılık haline tabi çalışmanın, sigortalılık süresinin belirlenmesinde bir önemi bulunmuyor.

Bu bağlamda, kısa çalışma ödeneği alınan dönemlerde sigorta primi ödenmemekle birlikte, söz konusu dönemler sigortalılık süresinden sayılıyor. Buna göre, adınıza ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödendiği (sigortalı çalışmanızın başladığı) tarihten itibaren 19 yıl dolduğunda, sigortalılık süresi şartını da sağlamış olur ve emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz.