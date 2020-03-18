-“Bilim düşmanı komplocu!”

Sormak, düşünmek arama sürecidir…

Bilgi arayışı ancak çalışkanlıkla, çok okumakla mümkündür.

Arayışın olmadığı yerde abartı vardır. Abartı varsa karşıt olanı küçültmek elzemdir! Ve arayışa kapalı insanları düşündürmek pek mümkün değildir.

Bilgi sığlığı, insanların hakaret- kabalık ile kendini ifade etmesine yol açar. Bugün Türkiye'de bunun örneklerini sosyal medyada fazlasıyla görüyoruz.

Oysa:

Paketlenmiş “hap bilgi” arayışın ölümüdür…

Salt ders kitaplarından öğrenenler düşünsel gelişmenin önündeki engelleri kavramaktan uzaktır. Ama biz bıkmadan usanmadan yazacağız… Aydın, aklını kullanarak mücadele edendir.

Evet başlayabilirim:

Tarihsel yeni dönemece girdik.

Corona virüsü, bir yeni dünya düzenine mi sebep olacak?

Sorunun yanıtını Osmanlı'nın 19'uncü yüzyıldaki yapısal dönüşümleri üzerinden anlatmaya çalışacağım:

Bugün gündemde corona virüsü (COV 19) varsa…

Dün gündemde veba (yersinia pestis) bakterisi vardı…

Veba salgını, Osmanlı'nın ekonomi, idari, hukuki, eğitim- kültür, askeri alanında köklü değişimler yapmasına sebep oldu; buna “modernizm” denildi. Ki dayatan Avrupa idi…

Daha açık yazayım:

KARANTİNA MECLİSİ

Yıl, 1838.

Avrupa ülkeleri Osmanlı'ya baskı yaptı:

-“Ya veba salgını önlemlerini artırırsın, ya da ticari-siyasi ilişkileri keseriz.”

Tarih: 4 Nisan 1838.

İstanbul'da görev yapan Fransız Doktor Antuvan Lago, karantina uygulamasının ülke çapında yaygınlaştırılması zorunluluğunu Saray'a sundu…

Halk karantinaya karşıydı. II. Mahmut, Şeyhülislam Mekkizâde Asım Efendi'den “Şeriata uygundur” fetvası aldı. Aynı yıl “Yüksek Karantina Meclisi” ve “Yüksek Karantina Meclisi Bürosu” adıyla iki kısımdan oluşan meclisi kurdurdu.

Peki… Osmanlı, Avrupa'nın karantina baskısına neden boyun eğdi? Öyle ya yıllardır veba salgını vardı; en son 1812'de görülmüştü. Şimdi neden 1837 yılı veba salgınında karantina uygulanacaktı?

Sorunun yanıtı beş ay sonra ortaya çıktı:

Tarih: 16 Ağustos 1838.

Osmanlı, İngiltere ile ticaret anlaşması imzaladı. Bir yıl sonra da aynı sözleşmeyi diğer Avrupa ülkeleriyle yaptı. Osmanlı pazarı ardına kadar Avrupa ürünlerine açıldı; yerli imalat çöktü. Kapitalizm kapıdan girdi…

Bir yıl sonra… Yeni düzene uygun köklü ticari-mali, idari, hukuki, askeri ve başta öğrenim olmak üzere kültürel değişimler yapılması için 1839'da Tanzimat ilan edildi. Buna “Osmanlı modernleşmesi” adı verildi.

Karantina Meclisi'ni unutmuş değilim:

NEYE YOL AÇTI

Yıl, 1840.

Avrupalılar yine Osmanlı'yı zorladı:

-“Karantina Meclisi iyi çalışmıyor!”

Önerileri şuydu: İngiltere, Almanya, Avusturya, İspanya, İsveç gibi ülkelerden birer sağlık memuru istenerek, bunların bilgi ve deneyiminden yararlanma yoluna gidilmelidir.

Osmanlı, teklifi kabul etti ve böylece Karantina Meclisi uluslararası nitelik kazandı. Avrupalı hekimlerin ardından İstanbul'daki sefirlerin temsilcileri de karantina meclisine dâhil edildi. Artık Karantina Meclisi'nin sadece ikisi Osmanlı ve on dördü yabancı üyesi vardı!

Yeni meclisin ilk icraatı ise, deniz yoluyla gelecekler için uygulanacak karantina ile ilgili nizamname hazırlamak oldu. Bu uygulama Osmanlı Devleti'nin kıyı ve limanlarındaki deniz ticareti faaliyetlerinin denetlenmesine dönüşerek kapitülasyon unsuru haline geldi. Neredeyse ithalat ve ihracata bunlar karar veriyordu…

Lozan Konferansı'nda çok ağır olan sıhhiye kapitülasyonlarının kaldırılması söz konusu olduğu zaman Avrupalılar buna itiraz etti. Atatürk ve İnönü'nün direnciyle kaldırıldı…

Diyorum ki:

Osmanlı 19. yüzyıl modernleşme süreci, devletin eski düzenine ait tüm kurumları, zihniyetleri tasfiye etme zorunluluğuna itti. Ancak…

Eski yapıyı dönüştürmek ve kapitalizmi kurumlaştırmak için, yerleşik birçok kurum ve ilkeyi hemen bir anda ortadan kaldırmak mümkün değildi. Bir ağır zorunluluk şarttı: Veba salgını buna fırsat tanıdı…

Emperyalizm sadece top-tüfek değil; bir sistemdir. -İsmindeki aldatıcılık ile- modern tıp görünmez önemli silahlarından biridir!

Corona virüs salt tıp boyutuyla ele alınamaz; iktisadi-siyasi yönü de tartışılmalıdır.

Bir Osmanlı aydını 1840 yılında çıkıp, “karantina, kapitülasyonlara yol açacak” deseydi, nasıl yanıt alırdı günümüz kısır aydıncıklardan:

-“Bilim düşmanı komplocu!”