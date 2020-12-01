COV 19 aşısı ve bir suikast

Bir suikastla ilgili…

Bırakın Türk medyasını dünya medyası tarafından pek yazılmayan bilgiler yazayım:

Mohsen Fakhrizadeh Mahabadi…

58 yaşında İranlı fizikçi…

İmam Hüseyin Üniversitesi'nde 1992'den itibaren öğretim üyeliği yapıyordu. ABD Başkanı George W. Bush yönetiminde yapılan 2007 yılı CIA değerlendirmesine göre akademik konumu “örtü” idi: İran nükleer silah programında üst düzey yetkilisiydi!

Batılı istihbarat teşkilatları Fakhrizadeh'in İran'ın nükleer programı/ Project 111'den sorumlu olduğunu iddia etti. İran, bu iddiaları reddetti. Nükleer çalışmaların amacı uranyumu zenginleştirme işlemiydi.

İran ne dese de Fakhrizadeh Batı medyasında hedef yapıldı:

Sunday Times, 2007 yılında Fakhrizadeh'ın, İran'ın nükleer silah programını yürüten FEDAT Başkanı olduğunu yazdı.

Guardian, 2010 yılında Fakhrizadeh'in İran'ın nükleer silah programından sorumlusu olduğunu bildirdi.

Wall Street Journal, 2012 yılında Fakhrizadeh'a “Tahran'ın atom silahları gurusu” adını verdi.

New York Times, 2014 yılında Fakhrizadeh'ı (ilk nükleer bombayı bulan) Oppenheimer'ın benzeri olarak nitelendirdi.

Neler neler… İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 2018'de televizyon programında Fakhrizadeh'in nükleer silah projesinin başı olduğunu açıkladı.

Keza: En son ABD Dışişleri Bakanlığı Haziran 2020 tarihli raporunda, İran nükleer silah programını Fakhrizadeh ekibinin devam ettirdiğini yazdı.

Ve:

Fakhrizadeh, 27 Kasım 2020 tarihinde/geçen cuma günü suikast ile katledildi.

Biz dâhil dünya medyası; nükleer silah programını engellemek için CIA veya MOSSAD tarafından öldürüldüğünü yazdı.

Gerçek sebep salt bu muydu?

AŞI BULAN EKİBİN LİDERİ

Tarih: 20 Ekim 2020

İran Sağlık Bakanı Saeed Namaki yaptığı açıklamada, Kasım ayı başlarında kendi bünyesinde buldukları COVID-9 aşısını insanlar üzerinde test etmeye başlayacağını açıkladı.

Geçen Cuma günü…

İran-Rusya arasında aşı işbirliği anlaşması için İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Jalali ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO'su Kirill Dmitriev arasındaki toplantı, Fakhrizadeh'a yapılan suikast haberiyle kesildi.

Aşı pazarına Rusya eliyle İran'da mı giriyordu? Suikastle bunun ne ilgisi vardı?

Batı medyası Fakhrizadeh hakkında şu bilgiyi yazmadı:

Fizikçi Fakhrizadeh, İran'ı sert şekilde etkileyen COVID-19 salgınıyla mücadelede kilit bilim insanıydı. Öyle ki, COVID-19 teşhisi için ilk İran kitlerini geliştiren ekibin lideriydi.

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif 9 Mayıs 2020 tarihinde, COV-19 test kitleri için gerekli ihracat lisanslarının alındığını duyurdu:

-”İran'da üretilmiş 40 bin gelişmiş test kitini Almanya, Türkiye ve diğer ülkelere gönderdik. 60'tan fazla ülke talep ediyor.”

Sadece kitler değil…

İran Savunma Bakanı Amir Hatami'nin açıklamasına göre, Fakhrizadeh, COVID-19 aşı geliştirme alanında büyük adımlar atan bilimsel ekibin başındaydı.

Fakhrizadeh liderliğindeki ekip, COVID-19 aşısını klinik insan denemeleri aşamasına getirmişti.

Nedense… Ölümü ardından Fakhrizadeh'ın tıp/sağlık sektörünün önde gelen bilim insanı olduğu hiç yazılmadı.

Suikastın amacı bu çalışmalar olabilir mi?

Bu soruyu şu sebeple sordum:

ÇELİŞKİLER VAR

Mohsen Fakhrizadeh, Tahran yakınlarındaki Absard şehri kırsal yolunda üç zırhlı araçtan oluşan konvoy eşliğinde karısıyla kurşun geçirmez otomobili kullanırken pusuya düşürüldü.

Suikastle ilgili çelişkiler vardı:

–New York Times ve BBC'ye göre, Fakhrizadeh'in arabasının yanında odun yüklü Nissan kamyon patlatıldı. Konvoydakiler dışarı çıkınca üzerlerine ateş açıldı.

-İran kaynaklarına göre, Nissan kamyon, konvoyu durdurmak için patlatıldı. Hyundai Santa Fe jipinde iki keskin nişancı ve dört silahlı kişiden oluşan dört motosikletli saldırı ekibi Fakhrizadeh'in konvoyuna ateş açtı.

-Fars Haber Ajansına göre, Fakhrizadeh bir şeye çarptıktan sonra aracından çıktı ve Nissan kamyon üzerine monte edilmiş uzaktan kumandalı makineli tüfekle öldürüldü. Suikasttan sonra kamyon patlatıldı…

Uzatmayayım: Olayda kaç ölü, kaç yaralı olduğu bile bilinmiyor.

Şimdiye kadar hiçbir grup suikastı üstlenmedi.

İsrail ya da ABD'de aşı çalışmalarının başında bulunan bilim insanı öldürülse dünya ayağa kalkmaz mıydı?

Bilim insanı Fakhrizadeh dünyaya “nükleer silah çalışması yapan biri” olarak tanıtıldı. COVID-19 aşı çalışmalarından hiç bahsedilmedi. Bu örtü neden?

Hep yazıyorum; aşı meselesi önemlidir, ekonomi-politiğine gözünüzü kapatmayın!