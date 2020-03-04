Atatürk yaşasaydı Suriye krizinde Şehitler Tepesi boş kalır mıydı?

“Sen kendi geçmişini bile bilmiyorsun. İkide bir bu partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür diyorsun. Gazi Mustafa Kemal ne diyordu; “Ben size ölmeyi emrediyorum…”

Sen kendi partinin geçmişinden bile bihabersin. Biz bu mücadeleyi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz Bay Kemal. Sen şehitliği bilmezsin! Sen şehitliği anlamazsın! Sende o iman da yok!..”

Bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Ben buradan bütün milletime söz veriyorum. Millet ittifakının iktidarında şehitler tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmeyecek. Yazık günah değil mi askerimize” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' na verdiği cevaptan alıntıladım.

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Hemen belirteyim, Gazi Mustafa Kemal o emri verirken, cephede askerlerinin en önündeydi. Yani bu sözleri Ankara'da bir toplantıda değil, emperyalizme karşı Mehmetçik ile omuz omuza savaşırken, tarihin en büyük vatan savunmalarından birini yaparken söylemişti.

O emrin tamamı da şöyleydi:

“Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde, yerimizi başka kuvvetler ve komutanlar alabilir!..”

Dikkat ederseniz “Siz ölünceye kadar” demiyor, “Biz ölünceye kadar” diyor.

Yani en başta kendisi şehit olmayı göze alıyor!..

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Ayrıca Atatürk'ün Çanakkale'de ve diğer cephelerde sergilediği unutulmaz komutanlık dehası ve kahramanlığı ile, günümüzde Suriye”de yaşananların benzer hiçbir yanı bulunmuyor.

Çünkü Atatürk emperyalizmin kaybetmesi ve milletinin bağımsızlığını kazanması için sadece vatan topraklarında savaşmıştı.

Arada muazzam bir fark var!..

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Atatürk “Savaş hayati değilse cinayettir” diyen bir anlayışa sahipti.

Nitekim Hatay'ı, savaşmadan vatan topraklarına dahil etmeyi başarmıştı.

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Eğer Atatürk yaşıyor olsaydı, inanın, emperyalizmin kazanacağı besbelli olan bu savaşta asla yer almazdı.

– Bu nedenle Rusya, Akdeniz'e böylesine güçlü bir biçimde inemez ve Suriye'ye yerleşemezdi…

– Emperyalizm Suriye topraklarında PKK/PYD/YPG garnizon devletini kurma aşamasına gelemezdi…

– Sınırlarımızda teröristler cirit atamaz, sokak ortasında insan kesen IŞİD'ciler hudut boylarımızı kevgire çeviremez, topraklarımızda kendilerine militan devşiremezlerdi…

– Krizin başlamasından bu yana, artık sayısını unuttuğumuz Mehmetçikler şehit düşmez, yüzlerce masum insan, Suriye krizi kaynaklı terör eylemlerinde hayatlarını kaybetmezdi…

– Ülkemiz milyonlarca göçmenin akınına uğramazdı…

– Ekonomimiz taşıyamayacağı kadar ağır yükün altına girmez, Türkiye, göçmenler nedeniyle aşılması çok zor sosyal sorunları yaşamak durumunda kalmazdı…

– Tüm komşularımızla aramız bozulmazdı…

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Türkiye, yurttaşların huzur ve güven içinde kardeşçe yaşadıkları, milli geliri hakça paylaştıkları, laik eğitimi ve yüksek refah seviyesiyle Ortadoğu'nun yıldız gibi parıldayan ülkesi olurdu.

Yurtta barış, dünyada barış ilkesi hayata geçirileceği için, Şehitler Tepesi de boş kalırdı!..