Kaptanı usta olmayan gemi için her rüzgar tehlikelidir!..

Daha önce 4 sulama göleti vardı.

Bunlarla 1700 dekar alanda sulu tarım yapılıyordu.

Yeni dönemde mevcutlara 3 gölet daha ilave edildi.

Böylece toplam sulanabilir alan 5 bin dekara çıktı…

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Şimdi sıra, bu alanlara ekilecek domates, salatalık, patlıcan, biber gibi sebzelerle, kavun ve karpuz fidelerinin ücretsiz dağıtımına geldi.

Bununla da yetinilmeyecek…

Gübre ve zorunlu olarak kullanılması gereken tarım ilaçları da ücretsiz verilecek. Ayrıca köylüler özellikle tarım ilaçlarının bilinçli kullanımı konusunda eğitilecek.

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Bitmedi…

Tüm sebzeler, alım garantisi güvencesiyle üretilecek…

Elde edilen ürünler, halka yardım kapsamında hazırlanan koli ve paketlere dahil edilerek ihtiyacı olan İstanbullulara ulaştırılacak…

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Dahası var:

Çatalca'nın güzel köylerinden Kestanelik'te yeni bir mezbaha inşa olunacak. Bu proje ile de kırsalda hayvancılığa destek verilirken, kentin ucuz ve sağlıklı et ihtiyacı da karşılanacak.

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Halk Market ve Halk Lokantalarını da anlatayım:

Hedef 40 ilçeye bunları yayarak, her gün 10 bin kişiye 8-9 lira gibi çok ucuz fiyatlara güvenli yemek yedirebilmek…

Türkiye çapında tüm ilgili kooperatiflerle iş birliği ağı kurarak, üreticiyi kooperatiflerin çatısı altında birleşmeye özendirmek…

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Yandaş medyanın yalanlarına bakmayın.

Her gün 100 bin çocuğumuza süt dağıtımı sürüyor. Sütler bundan böyle Ege'den getirilmeyecek, onun yerine Çatalca ve Silivri köylerinden temin edilerek yerel üreticiye teşvik sağlanacak.

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Peki kim yapıyor bunları?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi…

Ekrem İmamoğlu, başkan seçildikten sonra çok isabetli bir kararla, Ziraat Mühendisleri Odası'nın efsanevi başkanlarından, CHP eski Milletvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın'ı hem belediyenin önemli yatırımcı şirketlerinden biri olan İSYÖN'ün başına getirdi, hem de proje geliştirme konusunda yetkili kıldı.

Gökhan Günaydın ekibiyle birlikte, olağanüstü bir tempoda çalışıp, mevcut projelerin gelişimini sağlıyor, ayrıca

yepyeni projeleri hayata geçiriyor.

Ekibin kısa sürede yakaladığı başarı, “liyakatin önem ve değerini” gözler önüne seriyor.

Ne demiş bilge?

“Kaptanı usta olmayan gemi için her türlü rüzgar tehlikelidir!..”