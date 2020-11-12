Salgın kırana dönüşürken!..

Salgının başlangıcında neredeyse televizyon sunucularından daha çok ekranlarda görünen Bilim Kurulu üyeleri, asıl konuşmaları gereken tüm kritik dönemeçlerde olduğu gibi yine sus puslar…

Sağlık Bakanlığı ise vaka ve hasta sayısını düşürebildiği kadar az gösterme, salgının patlama yaptığını gizleme peşinde…

Ama hayatlarını, hastalarını yaşatmaya adamış, ilk günlerden bu yana gece gündüz demeden can kurtarmaya çalışan değerli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız susmuyor.

Kimi görevde bulundukları hastanelerde yoğun bakımın dolu olması nedeniyle başka bölümleri kapatarak yeni yoğun bakım üniteleri yapmaya uğraştıklarını yazıyor, kimiyse hasta yığılması karşısında yaşadıkları çaresizliği duyurmaya çalışıyor.

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Varlığından onur duyduğumuz bilim insanlarımızdan Prof. Dr. Bengi Başer'in paylaştığı şu mesaja bakar mısınız?

“Bugün çok ilginç bir olaya tanık oldum. 112 ambulansı, ciddi bulguları olun Covid pozitif bir hastayı, ‘Listemizde boş yeriniz olduğu gözüküyor' diyerek acil servisimize bırakıyor ve alelacele uzaklaşıyor. Cami avlusuna bebek bırakır gibi!.. Maalesef bu durumdayız. Ama hayat, maske hariç normal!..”

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İstanbul Tabip Odası (İTO) ise “kırmızı alarm” veriyor.

İTO adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu –SÖZCÜ'de okuduğunuz gibi- salgının kırana dönüştüğünü belirterek acilen alınması gereken önlemleri sıralıyor…

Konuştuğum enfeksiyon hastalıkları uzmanları da, hiç vakit geçirmeden en az iki hafta süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesini, temel-zorunlu ve acil mal/hizmet üretenler dışındaki tüm işlerde, çalışmaların durdurulmasını öneriyorlar.

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Ama maalesef salgının başından bu yana alışageldiğimiz ezber değişmiyor ve İstanbul Valiliği 65 yaş ve üzerine saat 10.00-16.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirmekle yetiniyor!

Böylece toplumda 64 yaş ve altı için korona tehlikesi yokmuş gibi yanlış bir algı oluşuyor!..

Ayrıca ekonomik krizin, radikal önlemler alma konusunda iktidarın elini kolunu bağladığı anlaşılıyor.

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya gelince…

O, önlem almak yerine uzun süredir benimsediği nasihat verme alışkanlığını sürdürüyor! Maske, mesafe, hijyeni ihmal etmeden sabırlı olmamız ve Covid-19 aşısını beklememiz gerektiğini söylüyor.

Türkiye kara kışa koşarken, henüz herkese yetecek dozda grip aşısını getiremeyen Sağlık Bakanı'nın “Covid-19 aşısını bekleyelim” şeklindeki sözleri, kırana dönüşen ürkütücü salgınla mücadele edenler için, giderek trajikomik olmaya başlıyor.