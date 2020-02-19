Tükeniş!..

1975 yılında Tokat'ta dünyaya geldi.

Ailesi çiftçilikle uğraşıyordu.

O nedenle daha küçük yaşlardan itibaren, güçlüklerle boğuşmayı ve yardımlaşmanın önemini öğrenmişti.

Hayatının en acı olayını, 18 yaşında, üniversiteye kayıt yaptırmasına üç gün kala yaşadı.

Harman sırasında, iki kolunu birden patoz makinesine kaptırdı!..

Ama bu talihsiz kaza ve protez kollarla, yüzde 95 oranında engelli olarak yaşamak, onu ne hayattan, ne de ideallerinden koparamadı.

Muhasebe okumak yerine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne devam etti.

Mezun olduktan sonra Bilgi Üniversitesi'nde “Ekonomi Hukuku” üzerine yüksek lisans yaptı.

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Yakınları ve arkadaşları ondan “hayatını engelli haklarına adamış müthiş bir savaşçı” olarak söz ediyorlar.

31 Mart Seçimleri'nde İstanbul-Avcılar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Turan Hançerli'nin engelliler için yaptıklarını anlatsam, inanın kitap olur.

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Başkan seçildikten sonra ilk işi, 17 Ağustos 1999'daki Büyük Marmara Depremi ve sonrasında hasar gören riskli binaların, bir an önce yaşam tehditi olmaktan çıkarılıp, yapısal dönüşümlerini sağlayacak plan notu değişikliğini hazırlamak oldu.

Çünkü Avcılar'ın bir gün bile geçirmeye tahammülünün kalmadığını biliyordu. Uzmanlara göre; bu coğrafyadaki zemin, diğer ilçelerden farklı bir özelliğe sahipti. Gevşek katmanlar, depremin yıkıcı etkisini arttırıyordu. Beklenen Büyük İstanbul Depremi, ya da ona yakın büyüklükteki bir başka sarsıntı, yüzlerce binanın yıkılmasına ve oralarda yaşayanların enkaz altında kalmalarına neden olabilirdi.

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Başkan Hançerli, hazırladığı değişim projesini Avcılar Belediye Meclisi'nden geçirip, 5 ay önce ve “Acil” kaydıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gönderdi.

Ancak orada da hızla verilmesini beklediği onay, AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla sürekli ertelenince, protesto eylemlerine başladı.

En acı konuşmayı da Avcılar'da gerçekleştirdiğimiz Demokrasi Arenası'nda yaptı.

Kollarını, yani protezlerini havaya kaldırarak (özetle) şöyle haykırdı.

“Bunları görüyorsunuz!.. Yüzde 95 engelli bir belediye başkanı olarak hiç kimsenin, enkaz altında ölmesini, ya da benim gibi sakat kalmasını istemiyorum. O insanlar, o hasarlı binalarda yaşadıkça benim gözüme uyku girmiyor. Hep onları düşünüyor, bu vicdansızlığa, bu umursamazlığa ve bu haksızlığa isyan ediyorum!..”

Salondaki herkesin çılgınca alkışladığı, gözlerimizi yaşartan bu feryat bile, İBB Meclisi'ndeki nasır tutmuş vicdanları harekete geçirmeye yetmedi.

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AKP, Avcılar için kılını kıpırdatmıyor!..

AKP, “geliyorum” diyen Büyük İstanbul Depremi konusunda uzmanların uyarılarına kulak vermiyor ve Kanal İstanbul'a harcayacağı parayla, tüm kenti deprem felaketinden en az zararla çıkaracak, 100 binden fazla insanı ölmekten kurtaracak önlemleri almaya yanaşmıyor!..

Buna karşın, Kanal İstanbul'u dayatıyor!..

Deprem önlemlerine gitmesi gereken milyarları oraya harcayacağını her fırsatta duyuruyor!..

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Çünkü depreme “Kader”, ucunda büyük rant bulunan Kanal İstanbul'a “Çılgın Eser” olarak bakıyor!..

Bu anlayışın kaybettirdiğini ve hızla tükenişe sürüklendiğini göremiyor!..