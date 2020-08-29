Selçuk Tepeli ile devam

Sevgili okuyucularım, geçtiğimiz günler içerisinde ani bir kararla görevi bırakıp kendini emekliye ayıran FOX Ana Haber Spikeri Fatih Portakal' İzmir Seferihisar'daki evinde tarım ile uğraşacağını ifade etti. Eşi Armağan Hanım'ın daha dingin bir hayat istediğini, bugüne kadar iş ortamında olduklarından yapamadıkları ev bahçe tarım işlerini hobi yapıp, yeni bir yol rotası çizeceklerini belirtirken, milyonlarca hayranı, haliyle hayrete düştü. Çünkü Türk televizyon tarihindeki en yüksek reytinglerini alarak rekorlara imza attı. Kimse Fatih Portakal'ın zirvedeyken bir anda bırakacağını tahmin bile edemezdi. FOX Haber Merkezi'nin tarihi önemli başarılarını yıllardır bu köşemizden dile getiriyorum. Reyting karnesinin başında olmasını da hep FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e bağlamıştım. FOX Haber Merkezi, sabah haberlerinden tutunda hafta sonu sabah haberlerine kadar Merve Yıldırım'ın programı ‘Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi' dahil olmak üzere müthiş bir performansla uzak ara reyting farkı ile tüm birinciliklerini elde ediyor. Doğan Şentürk çok uzun yıllardır Nazlı Tolga, Gülbin Tosun, İlker Karagöz, Ezgi Gözeger Özmemiş, Burak Birsen, Merve Yıldırım, İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal gibi ülkemizin çok önemli spikerlerini yetiştirip, haberin mutfağından gelip büyük bir başarıya imza atmış bir yöneticidir. Fatih Portakal'ın yerine karar verilen, Selçuk Tepeli her sabah Habartürk'te yorum yaparak sunduğu haberler dikkat çekiyordu. FOX Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk hoca uzun zamandır Selçuk Tepeli'yi izlediğini ve Fatih Portakal'ın yerine ana haberi sunması için net bir şekilde teklif götürdü. Tepeli'de çalıştığı kanal ile yollarını ayırıp, 7 Eylül Pazartesi saat 19.00 bülteninde Doğan Şentürk'ün aracılığı ile Fatih Portakal'dan spikerlik görevini devir alacak. Fatih Portakal'a fiziki ve yüz olarak anımsatan Selçuk Tepeli ile FOX Haber bence hiçbir reyting kaybına uğramadan yine reyting karnesinin zirvesinde çıkacaktır. Yukarıda yazdığım gibi başarının merkezi kişiler değil Şentürk ve ekip arkadaşlarıdır. Tabii ki spikerlerinde büyük başarılarını yadsımamak lazım. Şahsi olarak hepsi görevlerini yapıyorlar. Reytingin bir matematiği var! Bunu bilen televizyoncu, spiker, sunucu, yönetici muhakkak başarılı olur. Selçuk Tepeli'nin çok büyük başarıya ulaşacağını düşünürken, mesleğinden emekli olan Fatih Portakal'ın da sadece tarımla uğraşacağını düşünmüyorum.

Sevgi ile kalın…