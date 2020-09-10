Yaşamdan örnekler

Özgün birer ders olan yaşam evreleri yararlanabilenler için etkin örneklerdir. Aile terbiyesinden başlayarak eğitim-öğretim, uğraş-iş, çalışma alanlarıyla insanı yetiştiren olgular, kişiliği dokuyan değerlerdir. Saygınlık, güvenirlik ve başarının kaynağı olan doğal yapı edinimler, çabalar, gösterilen yararlarla anlam kazanır. Kişilik denilen varlık ve yaşam değeri, kazandığından çok kazandırdıklarıyla ünlenir.

Toplum yaşamımızda tutum ve davranışlarıyla örnek olan kişiler çok azdır. ATATÜRK ve İNÖNÜ, tarihimizde her zaman övüneceğimiz, kendilerine yaraşır olma sorumluluğumuzla onur duyacağımız unutulmaz büyüklerimizdir. Günümüzde, ulusal yaşamımızda güvenip sarılacağımız, alkışlayıp birlikte yürüyeceğimiz, başarısına katkıda bulunacağımız, destekleyerek yaşamımızı tüm ülkemiz ve tüm ulusumuz için renklendireceğimiz kişiler yaraşır olduğumuz kadar yoktur.

Çabalarını beğeniyle izlediğimiz siyasal liderlerden biri Sayın MERAL AKŞENER'dir. Baskıcı ve tutucu çevreden ayrılarak, ilkeli, özgürlükçü, yapıcı, anlayışlı, halkçı, atılımcı, birleştirici, kaynaştırıcı bir çalışma izleyen Akşener devingen, içtenlikli, dengeli ve gerçekçi çabalarıyla siyasal alanda örnekler oluşturan bir uygar particiliğin çağdaş yoldadır. Benim avukatlık stajına başladığım 1956 yılında doğan bu genç siyasetçi, halkının alkışlarına yaraşır çalışmalarıyla her gün yolalmaktadır. Halkın arasında en çok bulunan, toplumun nabzını tutan liderdir. İnsan hakları bağlamında kadınlarımızın bayraktarıdır.

Akşener “tek adamlık” karşıtıdır, parlamentonun üstünlüğünü savunur. Biçimsel demokrasiden, adıyla demokrasiden değil, gerçek demokrasiden yanadır. Günümüzde muhalefet partileri dayanışmasını sağlayan güçlü bir kanattır.

Kimileri gidi kabadayılık-efelik taslayıp gözdağı verircesine sert sözlerle, asık yüzle çıkışlar yapıp bir yerlere yamanması ve yaslanması yok. Halk içinde, halkın sözcüsü olarak, gerçeklere dayanarak konuşmalar yapıyor. Düzenli ve temiz giyimi, ölçülü tepkileri, önceki kimi kötü örnekleri dışlayan, kimi iyi örnekleri doğrulayan davranışları kadınlarımızı temsil yönünden önemli birer durumdur. ATATÜRK'ümüzün kadınlara verdiği değere ilişkin öneri ve özlemlerini doğrulayan, onlara yaraşır düzey ve aşamalara erişme çabalarını tüm karşıtlıkları öteleyerek sürdüren Akşener, ulusal yaşamımızda seçkinliği olan bir Türk kadınıdır, bir umut kaynağıdır.

Bu arada CHP Kadın Kolları Başkanlığı'na getirilen önceki Ankara Milletvekillerinden Aylin NAZLIAKA' nın alkışlanacak başarısı siyasal açılımlarda partisine çok şey kazandıracak yeni bir güç olarak karşılanmaktadır. Kendisini kutluyoruz.