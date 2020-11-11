Asrın damadı ucuz kurtuldu

Alaeddin bey, Osmanlı tarihinde sarayın ilk damadıydı, Birinci Murad'ın kızı Nefise Melek hatun'la evlenmişti, kayınpederine savaş açtı, kayınbiraderi Yıldırım Bayezid tarafından idam edildi.

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Pargalı İbrahim paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızkardeşi Hatice sultan'la evlendirildi, sadrazam oldu, havaya girdi, padişah yetkileri filan kullanmaya başladı, e olacağı buydu, iftar için saraya davet edildi, yedirildi içirildi, dört dilsiz cellat tarafından boğuldu.

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Kara Ahmet paşa, Yavuz Sultan Selim'in kızı, Kanuni'nin kızkardeşi Fatma sultan'la evlendirildi, sadrazam oldu, Hürrem'in dolduruşuna gelen Kanuni tarafından divan-ı humayun'un ortasında boğduruldu.

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Moralı Hasan paşa, Avcı Mehmet'in kızı Hatice sultan'la evlendirildi, sadrazam oldu, kayınbiraderi Üçüncü Ahmet tarafından sürgüne gönderildi, veba salgınında öldü.

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Çorlulu Ali paşa, İkinci Mustafa'nın kızı Emine sultan'la evlendirildi, sadrazam oldu, saray entrikaları neticesinde gözden düştü, sürgüne gönderildi, yetmedi, idam edildi.

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Nevşehirli İbrahim paşa, Üçüncü Ahmet'in kızı Fatma sultan'la evlendirildi, sadrazam oldu, lale devri yaşandı, lale devri'nin neticesi olarak Patrona Halil isyanı çıktı, isyancılar damat paşa'yı hedef aldı, “gece gündüz zevki sefa sürüyor, kadınlarla erkekleri karışık salıncağa bindiriyor, kadınları erkeklere kucaklattırıyor, şarkılar söyletiyor” dediler, Üçüncü Ahmet isyanı bastırmak için damadını boğdurdu, cesedini isyancılara teslim etti, cesedi paramparça edildi.

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Ali Galip paşa, Abdülmecid'in kızı Fatma sultan'la evlendirildi, ama damat Ali Galip paşa hastaydı, tedavisi uzadıkça uzuyor, bir türlü iyileşmiyordu, Fatma sultan yalnızlıktan sıkılıyordu, bir gece “damat paşanın kayığına Yeniköy'de gemi çarptı, denize düştü boğuldu” denildi, naaşını Beykoz'da buldular, anlaşıldı ki, uşağıyla birlikte balık ağına sarıp sarmalamışlar, denize öyle atmışlardı, tabii kimse böyle diyemedi, “talihsizlik işte, düşmüş boğulmuş” denildi.

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Dul kalan Fatma sultan, Mehmet Nuri paşa'yla evlendi, gel gör ki, tahta çıkan Abdülhamid komplolardan şüphelendi, damadı tutuklattı, önce idama mahkum etti, sonra müebbete çevirdi, Arabistan'a sürgün etti, Taif kalesi'ne tıktırdı, Fatma sultan'dan boşattı, dokuz sene burada çile çeken damat, son nefesini verdi.

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Damat Ferit, Abdülmecid'in kızı Mediha sultan'la evlendirildi, paşa oldu, Vahdettin tahta çıkınca, sadrazam oldu, süzme vatan hainiydi, Sevr antlaşması'nı imzaladı, Vahdettin bile bunun hakkında “melun” diyordu, düşün gari, Kurtuluş Savaşı'nın sonunda yurtdışına kaçmak için kayınbiraderi Vahdettin'i bile beklemedi, suç ortağı padişahtan önce Orient Ekspres'le Fransa'ya tüydü.

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Saray damatları hep şen şakrak başladı, hep feci bitirdi.

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Kayınpederlerinin dokunuşuyla devlette ikbale ulaştılar, kayınpederlerinin eliyle felakete uğradılar.

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Teee yüz yıldır…

Damat Ferit'ten bu yana…

Saray kabinesine giren ilk damat, Berat Albayrak'tı.

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Yüz yıl aradan sonra, kelimenin tam manasıyla “asrın damadı”ydı.

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Bence yatsın kalksın Cumhuriyet'e dua etsin, ucuz kurtuldu!