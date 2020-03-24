Uzaktan eğitim

Beibei

Jingjing

Huanhuan

Yingying

Nini

Çin'in maskotları bunlar.

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Pekin Olimpiyatı için yaratılmışlardı.

Beibei balık.

Jingjing panda.

Huanhuan alev.

Yingying antilop.

Nini kırlangıçtı.

Birbirinden sevimli, rengarenk, çizgi kahramanlardı.

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Balık, panda, antilop ve kırlangıç, Çin'in gurur duyduğu, en meşhur beş hayvandı.

Balık, denizi…

Panda, ormanı…

Antilop, toprağı…

Kırlangıç, gökyüzünü simgeliyordu.

Alev ise, olimpiyat meşalesiydi.

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Çin kültüründe…

“Balık” bereket, zarafet, zenginlikti.

“Panda” özgüven, kuvvet, iyimserlikti.

“Antilop” sürat, çeviklik, sağlıktı.

“Kırlangıç” özgürlük, şans, hayallerdi.

“Ateş” ise samimiyeti ve coşkuyu temsil ediyordu.

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İsimleri pek enteresandı.

Çince bilmeyen dünya çocuklarının ilgisini çeksin, kolayca akıllarında kalsın diye, tek heceli kelimeler iki kez tekrar edilerek söyleniyordu.

Ve, bu nakaratlı heceleri tek tek yan yana dizdiğinizde, ortaya şu cümle çıkıyordu: Bei Jing Huan Ying Ni.

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Yani?

Pekin'e hoşgeldiniz!

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İşte bu hiç beklenmedik sürpriz, gergin bakışlı standart suratlı zannedilen Çinlilerin “zeka”sını “hayal gücü”nü “şaşırtıcı yaratıcılığı”nı ve “gülümseten muzipliği”ni sembolize ediyordu.

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Doğa sevgisi, hayvan sevgisi, yurt sevgisi, insan sevgisi, dostluk, arkadaşlık, nezaket, zenginlik, özgüven, iyimserlik, samimiyet, coşku, sürat, çeviklik, sağlık, özgürlük, şans, hayal, zeka, yaratıcılık, espri.

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Bilimde, teknolojide, eğitimde, sanatta, sporda, rekabette, kalkınmada gıptayla izlenen, dünyaya nal toplatan Çin'in, kendi çocuklarına sunduğu “vizyon” işte bunlardı.

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Aynı zamanda, dünya çocuklarına Çin'i böyle anlatıyorlardı, bu hümanist sembollerle Çin'e davet ediyorlardı.

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Aynı dönemde…

Türk eğitim sistemi değiştirildi, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinden, temel niteliklerinden uzaklaştırıldı, tarikatlaştırıldı cemaatleştirildi.

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Aynı dönemde…

Asrın liderimiz eline tebeşiri aldı, karatahtanın başına geçti, çocuklarımıza yönelik yeni eğitim vizyonunumuzu yazdı:

Oku

Düşün

Uygula

Neticelendir.

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Baş harflerini yan yana dizince…

ODUN çıkıyordu!

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Sevgili öğrencilerimiz, değerli çocuklarımız…

Uzaktan eğitim önemlidir.

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Odun'su eğitimle vardığımız kaçınılmaz sonuç ortada.

Tee uzaktan eğitim almalı, ders almalı, ibret almalıdır!