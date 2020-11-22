Yalaka pozitif

“Fahrettin Koca batılı bir ülkenin sağlık bakanı olsaydı, kesinlikle Nobel'e aday gösterilirdi ve Nobel'i alırdı.”

“Şeffaf bilgi veriyor.”

“Süreci çok iyi yönetiyor.”

“Virüssavar.”

“Heykeli dikilmeli.”

“Bir taraftan salgınla mücadeleyi yürütüyor, bir taraftan şizofren muhaliflere ayar veriyor, Allah yardımcısı olsun.”

“Liyakatın adı Fahrettin Koca.”

“Tevazu profesörü.”

“Tbmm ödüllendirmeli, Üstün Hizmet Madalyası verilmeli.”

“Kızılay madalyası verilmeli.”

“Korona salgınıyla mücadelede dünyanın en başarılı ülkesi olduk, bu başarıyı hiç şüphesiz Fahrettin Koca'nın vizyonuna borçluyuz.”

“Salgınla savaşın içindeyiz, komutanımız Fahrettin Koca, en ön safta canını bize siper ederek çarpışıyor.”

“Kusursuz hekim.”

“Sahici doktor.”

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Bunları, yandaş medya yazdı.

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Türküsü bile yapıldı.

“Yiğit, mert, sözünün eri / halkı için akar teri / artık aileden biri / kahraman Fahrettin Koca / yetişir bir uçtan bir uca… / Kan çanağı olmuş gözü / vatana hizmettir özü / dikkatle dinlenir sözü / kahraman Fahrettin Koca… / Sempatik, yufka yürekli / yardımımıza koştu sürekli / bize her daim gerekli / kahraman Fahrettin Koca.

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Şunları ise muhalif tabir edilen, bağımsız ve objektif olduğunu iddia eden medyadan derledim.

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“Sezar'ın hakkı Sezar'a, çok başarılı yönetim sergiliyor.”

“Hakkını teslim etmemiz lazım, şeffaf bilgi veriyor.”

“Sırf Akp'yi eleştirmek için sağlık bakanına haksızlık edersek, Avrupa'nın en az zararla kurtulan ülkesine haksızlık etmiş oluruz.”

“Ciddi, güvenilir, duyarlı.”

“Titiz ve gerçekçi.”

“Samimi bir insan.”

“Babacan.”

“Partilerüstü biliminsanı.”

“Mücadeleye adanmış bir ömür.”

“Salgın başladığında önyargılı bakmışım, mükemmel yönetiyor.”

“Alışık olduğumuz klasik siyasetçilere benzemiyor, eski zamanlardan kalma devlet adamı terbiyesiyle farkındalık yaratıyor.”

“Çok zor bir süreci gayet başarılı şekilde yönetmeyi başardı.”

“Sağlık sistemimizi çöküşten kurtardı, adeta bir maestro gibi yönetti.”

“82 milyona güven veriyor.”

“Alkışlıyorum.”

“Alkışlamamız lazım.”

“Parti ayrımı gözetmediği için kendisine teşekkür borçluyuz.”

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Akp karşıtı pozlarına bürünen bir arkadaş şunları yazmıştı mesela: “Liderlik sergiliyor, körü körüne her şeye karşı olmamak gerek.”

Yandaş medya tetikçisiyken bağımsız medyaya sızan fırıldak bir arkadaş şunları döktürmüştü: “Örnek devlet adamı.”

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Sayın medyamızın koro halindeki tebrikleri ve takdirleri, elbette sayın ahalimizin algısını da şekillendirdi.

Kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerine göre, sağlık bakanımız, asrın liderimizi bile geride bırakarak “en beğenilen siyasetçi” seçildi.

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Netice?

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Ölüm sayılarının, vaka sayılarının gizlendiğini bizzat “şeffaf” denilen sağlık bakanımız itiraf etti.

Bitti denilen salgın, kontrolden çıktı.

Ben size lafı eğip bükmeden söyleyeyim, şimdilik 38 bin insanımız hayatını kaybetti.

İstanbul'da her 10 testten 7'si pozitif çıkıyor.

Torpili olmayan herkesi evine göndermelerine rağmen hastanelerde yer kalmadı, aralık ayının ortasından itibaren torpilliler bile yoğun bakım yatağı bulamayacak.

Grip aşısı yok.

Çünkü siparişte geç kaldılar.

Korona aşısının da yüzmilyonlarca doz siparişini gelişmiş ülkeler şimdiden kapattı, vatandaşlarını ücretsiz aşılayacaklar, biz Türk vatandaşları eczaneden bile alamayacağız.

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Örnek devlet adamı, en beğenilen siyasetçi, işte bu.

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Gazeteci, sıradan insanların bekçi köpeğidir.

Gazetecilik bu özelliğini yitirirse, halkın bilgi edinme özgürlüğü adına “ısırmak”tan vazgeçerse, iktidarın önünde kuyruk sallarsa, hem sıradan insanlara, hem de aslında iktidara ağır zarar verir.

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Koronavirüs çok tehlikeli ama…

Bana sorarsanız “yalaka pozitif medya” daha ölümcüldür.