Yönetim kaosu

Türkiye'nin içine hapsedildiği “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” zaten uzun zamandır alarm veriyordu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte hiç çalışmadığı ortaya çıktı. En somut gösterge AKP hükümetinin aldığı, yapboza dönen salgınla mücadele önlemleri.

– Mesela daha geçen hafta korona ile mücadele önlemleri paketiyle iç hat uçuşlarına ve otel konaklamalarına vergi indirimi getirdiler. Bu hafta açıkladıkları yeni önlem paketiyle de vatandaşlara yurtiçi seyahati yasaklandı. Peki seyahat yasaksa, neden yaptınız o vergi indirimini? Kim kullanacak?

– Yurt dışından gelenlere karantinayı taksit taksit uyguladılar. Umrecilerden binlerce kişi hiçbir önlem alınmadan geçti, gitti. İnsanlar bu vurdumduymazlığa tepki gösterince, hemen ardından gelen ikinci parti umreciyi karantinaya aldılar. Ama bu arada diğer ülkelerden gelenleri, mesela salgının yeni merkezi olan New York'tan gelenleri “nasihat verip” evlerine gönderdiler. New York'la uçak seferleri bu hafta sonuna kadar durdurulmadı bile.

– Okulları tatil edip, çocukların sağlık sorumluluğunu aileye yüklediler. 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirip, onların sorumluluğunu da aileye, komşuya, belediyeye ve polise yüklediler. Ama o yaşlılar ile çocukların birlikte yaşadıkları çalışan yetişkinler için herhangi bir önlem almadılar. İnsanlar işlerine gitmeye, akşam da eve dönmeye devam ediyor. Nasıl korunacak aynı evde yaşayan yaşlı ve çocuklar? (Erdoğan çıkıp tüm 65 yaş üstüne kolonya ve maske gönderileceğini söyledi. O bile hala gönderilmedi.)

– Diyanet İşleri Başkanı, camilerin cuma namazlarına kapatılması kararını verdi. Ancak bu kararı bizzat kendi deldi; topladı etrafına kendi seçtiği bir grup adamı, tüm Türkiye'de cuma namazı yasakken cuma namazı kıldı.(Sırf bu namaz bile, Diyanet İşleri Başkanı'nın görevini kötüye kullanması değil de nedir?)

– “Evde kal Türkiye” diye kampanya başlattı AKP hükümeti; ofis çalışanları büyük ölçüde buna uydu. Ama bedenen çalışanlar, mesela inşaat işçileri akla bile getirilmedi. İnşaatlar tam gaz devam ederken, eve ekmek götürmek zorunda olan işçiler de korunmasız çalışmaya devam etti.

Rant o kadar tatlı ki, böyle olağanüstü bir ortamda, Kanal İstanbul'un “olağan” ihale sürecini ertelemeyi düşünmediler bile. Maskeli ve eldivenli görevlilerin, aralarına birer sandalye koyarak yaptıkları ihalenin fotoğrafları, tüm Türkiye'nin aklına “koyun can derdinde, kasap et derdinde” atasözüyle birlikte silinmemek üzere kazındı.

– Küçük işletmeler “Evde kal Türkiye” diye kapanıp, kar edemeyince, işçi çıkarmaya, büyükler de işçiyi “Ücretli izne göndermeye” başladı. Buna karşı da AKP hükümetinin tek yaptığı sermaye sınıfına “ricada bulunmak” oldu; “Lütfen işçi çıkarmayın”.

Ne bir önlem, ne bir yaptırım. Yok.

Türkiye'yi sevince boğan önlem!

Olağanüstü durumlarda Türkiye'de yakın zamana kadar ülkenin en organize gücü olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönerdi yüzler. Deprem mi var, sel mi, salgın mı? Mehmetçik'in yardımıyla başa çıkılırdı bu ulusal dertlerle. En önde görev yapanlar da savaş şartlarında bile işlerini yapmak üzere eğitilmiş askeri doktorlar olurdu.

Artık ne askeri doktorumuz, ne de askeri doktor yetiştirecek üniversitelerimiz var.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusuna ait bin yataklı*Herkes panik halinde “Ne olacak halimiz” diye beklerken, Cumhurbaşkanlığı talimatıyla oluşturulan Bilim Kurulu toplantı yaptı. Bilim Kurulu'nun “tam karantina” yani “tüm yurttaşları kapsayan sokağa çıkma yasağı” önerdiği kulislere sızdı. Nitekim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantı sonrasındaki açıklamalarında da bunun izleri vardı. Koca, “Son kararı Cumhurbaşkanı verecek” dedi.

Hemen ardından Erdoğan'ın da ekranlara çıkıp önlemleri açıklayacağı duyuruldu. Ancak Erdoğan çıkıp bundan sonra AKP hükümetinin toplantıları “telekonferans yöntemiyle yapacağını” açıkladı.

– Erdoğan aynı açıklamada bir de “önlem” diye, Ankara, İstanbul, İzmir gibi bütün büyükşehir belediyelerinin zaten yapmakta olduğu, toplu taşımada sınırlı yolcu uygulamasını açıkladı. Üstelik tam bir sene önce CHP'ye kaptırılan büyükşehir belediyelerinin AKP hükümetinden daha doğru ve hızlı salgın önlemi almasını gölgelemek amaçlı olsa gerek, il bazında kurullar oluşturulup, valiler devreye sokuldu.

Ruslardan duyduk!

Korona gündemine kapılmış giderken, daha geçen ay Rusya ve Suriye ile savaşın eşiğine geldiğimiz İdlib unutuldu gitti. O kadar ki, İdlib'de cihatçı teröristlerin Mehmetçiğe saldırdığını, iki Mehmetçiğimizin yaralandığını da Rusya Savunma Bakanlığı kamuoyuna duyurdu.

Erdoğan'ın bir dönem İdlib gerilimi için “savaş” tanımlamasını kullanmasının altını doldururcasına bölgeye binlerce asker gönderen Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki Mehmetçiğin korona salgınından “nasıl korunduğu” konusunda herhangi bir açıklama yapma gereği bile duymadı.

Hükümetin İdlib'i tümden boş vermiş görüntüsüne rağmen, İYİ Parti Milletvekili Aydın Sezgin işin peşini bırakmadı. Soru önergesi ile İdlib'in Türkiye sınırında olan kuzey bölümünün “Peşaverleşme ihtimaline” dikkat çekti. Ama aldıran kim?

Son bir ayda bu yaşadıklarımız alt alta yazınca çok acıklı duruyor…

Türkiye'nin nasıl “yönetilemediğini” de ayan beyan gösteriyor.

Olan hepimize, Türkiye vatandaşlarına oluyor…