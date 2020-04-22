Basit ve sağlıklı karabuğday pilavı tarifi

Basit ve sağlıklı karabuğday pilavı: Malzemeler

Pilav için;

2 su bardağı karabuğday

2 su bardağı su

1 su bardağı et suyu

Tereyağı

Yeşil soğan

Tuz-karabiber

Tavuk için;

4 parça tavuk kalçalı but

Zeytinyağı

Balsamik sirke

Zencefil

Bal

Kekik

Tuz

Basit ve sağlıklı karabuğday pilavı: Tarif

Adım 1:

Tavuğun üzerine süreceğimiz sos için bal, zeytinyağı, zencefil rendesi ve balsamik sirkeyi karıştıralım. Burada ölçü olarak zeytinyağı ve balsamiki ağırlıkta diğer zencefil, bal, kekik ve tuzu arzunuza göre kullanabilirsiniz. Sosu tavuğun derisinin altına tam yayılacak şekilde uygulayalım, sostan bir miktar en üzerine de uygulayabiliriz.. En yüksek derecede fırın torbasında tavukları fırına uğurlayabiliriz.

Adım 2:

Karabuğdayımızı yıkadıktan sonra 3 yemek kaşığı tereyağında hafifçe kavuralım. Et ve normal suyunu ekleyerek en kısık ateşe alalım. Normalden daha çabuk pişen karabuğday hem sağlıklı hem de nişastasız olduğu için beyaz pirinç kadar yıkamamıza gerek kalmadığından daha pratik. 15 dakika sonra pilavımız göz göz olduysa altını kapatıp demlenmeye bırakabiliriz.

Adım 3:

Servis esnasında üzerine yeşil soğan ve isteğe bağlı kuru et ekleyebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun.