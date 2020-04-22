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Soğuk sebze tabağı tarifi

Yaz ve bahar dönemi için yanında yoğurt ile başlı başına bir öğün olabiliyor hem hafif hem sağlıklı.

Ev Gurmesi
16:24 -
Haberler Yemek Tarifleri
Soğuk sebze tabağı tarifi

Soğuk sebze tabağı: Malzemeler

  • Kabak
  • Patlıcan
  • Köy biberi
  • Kapya biber
  • Sarımsak
  • Acı süs biber
  • Taze kişniş
  • Zeytinyağı
  • Tuz-karabiber

Özel notlar

Ispanak yemeği tek başına çok fazla ekmek yediriyor yanında doyurucu eşlikçisi olsun derseniz bu tarifi de not edin!

Soğuk sebze tabağı: Tarif

Adım 1:
Tüm sebzelerimi aynı ebatlarda doğruyoruz. Iyice kuruladıktan sonra vok tavada zeytinyağı ve sarımsak taneleri ile kısa bir çevirelim. Burada önemli nokta köy biberleri hemen pişeceği için en son atmamız gerekiyor. Ilk olarak kabak, patlıcan, kapya biber ve köy biberi olarak ilerleyebilirsiniz.

Adım 2:
Taze kişniş ile harmanladığımız ev yoğurdu yada süzme yoğurdu güzelce karıştırıp içine soğuk sıkım lezzetli bir zeytinyağı ile taçlandıralım. Sebzelerin üzerine ekleyip servis edebilirsiniz.

Sonrasında hepinize, ev gurmesinden afiyet olsun…

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