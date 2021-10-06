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2021 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Kimya Ödülü Benjamin List ve David W.C. MacMillan'a verildi

Yayınlanma: 13:05 - 06 Ekim 2021 Güncellenme:
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2021 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli ödülleri olan Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor… 2021 Nobel Kimya Ödülü’nü bilim insanları Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı.

İkili ödülü, moleküler (küçük parçacık) yapı oluşturmak için geliştirdikleri ‘asimetrik organokataliz’ aracı için aldı.

Nobel Kimya Ödülü, 1901 ile 2020 yılları 112 adet ödül 185 ayrı bilim insanına verildi. Curie’ler, en başarılı “Nobel Ödülü ailesi” oldu. Marie Curie ve Pierre Curie’nin karı-koca ortaklığı 1903 Nobel Fizik Ödülü’nü çifte getirdi.

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