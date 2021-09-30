Firar eden 96 yaşındaki Nazi davası sanığı yakalandı

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında toplu katliama yardım ve yataklık etmekten suçlanan 96 yaşındaki Alman Irmgard Furchner, davanın ilk duruşması öncesi firar etti. Reuters, Furchner'in kısa süre sonra yakalandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Stutthof Toplama Kampı’nda sekreter olarak çalışan ve o dönem 18 yaşında olan Furchner, 11 bin 412 kişinin ölümüne yardım etmekle suçlanıyor.

Mahkeme Sözcüsü Frederike Milhoffer, Furchner'in bugün başlayacak dava öncesinde kaldığı yaşlılar yurdundan kaçtığını doğrulayarak, sabahın erken saatlerinde bir taksi ile metro istasyonuna doğru giderek kayıplara karıştığını belirtti.

Milhoffer, 96 yaşındaki Furchner hakkında duruşmanın yapılacağı Hamburg'un kuzeyindeki Itzehoe’da bulunan bölge mahkemesi tarafından yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.

Reuters’ın geçtiği son dakika bilgisine göre, mahkeme sözcüsü Furchner’in firardan saatler sonra yakalandığını duyurdu.