AB: Üye ülkelerde 42 Omicron varyantı tespit edildi

Avrupa Birliği bünyesinde çalışmalarını sürdüren Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Başkanı Andrea Ammon corona virüsünün yeni varyantı Omicron ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Ammon düzenlenen online konferansta Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde bugüne kadar 42 Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.

Uzmanların 6 “şüpheli” vakayı da incelediklerini açıklarken, “Şu ana kadar tespit edilen Omicron vakaları hastalığı hafif ya da az semptomla geçiriyor” dedi.

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