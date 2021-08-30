Çocuklar için gönüllü olmuştu: Son fotoğrafı Afgan bebekle

IŞİD-K terör örgütünün Afganistan’da gerçekleştirdiği canlı bomba eylemi sonucu hayatlarını kaybeden 13 askerin naaşı Amerika’ya getirildi. Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin arasında yer alan 23 yaşındaki Nicole Gee'nin arkadaşları, sosyal medyada onun için yaptıkları paylaşımlarda çevresinde iyilik meleği olarak bilindiğini söyledi.

Tayfun Hopali / ABD

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ülkeyi terk etmek için havalimanında bekleyen Afganlara yardımcı olan askerler arasında yer olan Nicole Gee'nin bir bebekle ilgilenirken çektirdiği son fotoğrafı sosyal medyada yer aldı.

Elektrik iletişim sistemleri uzmanı olan Nicole Gee'nin çocuklarla ve kadınlarla ilgilenmek için gönüllü olduğu ve elinden geldiğince yardımlarda bulunduğu belirtildi. Öldürülmeden bir hafta önce Gee, Kabil Havalimanı’nda kucağında Afgan bebekle olan fotoğrafı Instagram’da paylaştı ve, “İşimi seviyorum” yazdı.

Bir donanma hastanesi görevlisi, bir ordu kurmay çavuşu ve 11 deniz piyadesinin hayatını kaybetmesine, 18 ABD askerinin yaralanmasına ve kaçmak isteyen düzinelerce sivilin ölmesine neden olan intihar saldırısından sonra yapılan açıklamada eylemi düzenleyen IŞİD-K örgütüne üye teröristlerin öldürüldüğü belirtilmişti.