ABD Başkanı Biden’dan yeni corona kararları

Beyaz Saray’da Covid-19 Ulusal Eylem Planı’nı duyuran ABD Başkanı Joe Biden,”İyileşmek için hatırlamak zorundayız” diyerek corona salgınına karşı alınan kararları açıkladı.

“Geçen yıl federal hükümete ülkenin ihtiyacı olan odağı sağlaması için güvenemezdik” ifadesini kullanan Biden, corona ölümlerinin gelecek aydan itibaren 500 bini geçebileceği uyarısını yaptı.

Corona salgınının etkileri konusunda açıklamalarda bulunan Biden, “İşleri yoluna koymamız aylar sürebilir ama bunu atlatacağız” ifadesini kullandı.

DÜNYA GENELİNDEKİ ÖLÜMLERİN YÜZDE 20’Sİ ABD’DE

Trump yönetimi döneminde corona aşısının kullanılmasını “başarısızlık” olarak nitelendiren Biden, dünya genelindeki corona ölümlerinin yüzde 20’sinin ABD’de yaşandığına dikkat çekerek Amerikalılara maske takma uyarısında bulundu.

BIDEN’IN İMZALADIĞI KARARNAMELER

Ulusal bir acil durumun içinde bulunduklarını belirten Biden, tüm federal kurumları ve özel sanayileri ABD’lilerin virüsten korunması için ihtiyaç duyulan her şeyi üretmek üzere harekete geçiren Savunma Üretim Yasası’nı devreye sokan kararnameyi imzaladı.

Karara göre, Savunma Üretim Yasası, N95 maskelerinin, kişisel koruyucu ekipmanların, aşının içindeki maddelerin ve şırınga, iğne gibi aşılamada kullanılan materyallerin üretimi için kullanılacak.

ABD’YE SEYAHATLE İLGİLİ YENİ KARAR

Biden’ın imzaladığı kararnamelerden en dikkat çekici olanı, ABD’ye yapılan seyahatlerle ilgili. Kararnameye göre, ülkeye gelen yolculardan seyahat öncesi negatif corona testi sonucu istenecek. Yolculara ayrıca karantina uygulanacak.

Biden’ın imzaladığı kararnameler içinde, aşı tedarik zincirini güvence altına alan, işçilerin güvenliğini sağlayan, corona salgını nedeniyle güvenli seyahati destekleyen, corona virüsü salgını nedeniyle test kurulu oluşturulmasını sağlayan, virüs tedavisine erişimi sağlayan ve yaygınlaştıran kararnameler de bulunuyor.

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