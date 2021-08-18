ABD Büyükelçiliği’nden Afgan mülteci pazarlığı açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nce ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda 'anlaşma' veya 'pazarlık' yapıldığına dair iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

SOZCU.COM.TR

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir anlaşma veya pazarlık yapıldığına dair iddiaların temelsiz olduğunu açıkladı.

ABD Ankara Büyükelçiliği twitter paylaşımında, “ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir anlaşma veya pazarlık yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister” denildi.

Erdoğan ve Biden’ın Haziran ortasında gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından sosyal medyada ve medyada geniş şekilde Türkiye ve ABD’nin mülteciler konusunda anlaştığına dair iddialar yer almıştı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün bir twitter paylaşımında “Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!” demişti.