ABD-Rusya geriliminde kritik gelişme: Konsolosluk faaliyetleri durma noktasında

Rusya ile ABD arasındaki gerginlikte yeni bir gelişme yaşandı. Moskova’daki ABD Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerinde yüzde 75 oranında azalmaya gidileceğini açıkladı.

Washington yönetiminin aldığı bu kararla, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerini neredeyse sona erdirmiş olacak. Rus medyası, alınan kararın Rusya’nın ülkedeki ABD misyonunun yerel personeli işe almasını yasaklama planlarıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti.

‘ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ’

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği açıklamasında, 12 Mayıs’tan sonra konsolosluk hizmetlerinin sınırlandırılacağı, sadece sınırlı sayıda göçmen vizesi verileceği, diplomatik olmayan seyahatler için vize verilmeyeceği bildirildi. Söz konusu açıklamada, “Rus hükümetinin eylemlerinin bizi konsolosluk personelimizi yüzde 75 azaltmaya zorlamasından üzüntü duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.