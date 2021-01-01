ABD tarihinin en korkunç katili 80 yaşında öldü… Nasıl yakalanmıştı?

DERLEYEN: MERTHAN SÜMBELLİ / 1970 ve 2005 yılları arasında işlediği bütün cinayetleri itiraf etmişti. ABD’nin ‘en ölümcül' seri katili olarak adlandırılmıştı. 93 kişiyi öldüren seri katil Samuel Little, 80 yaşında öldü.

Little'ın sabıkasında yalnızca cinayet yok. 2014 yılında 3 kadını öldürmekten suçlu bulunana kadar, hırsızlık, sahtecilik ve uyuşturucu kullanımından birçok kez hüküm giymişti. Tüm bunların yanı sıra 1980 yılında bir kadını öldürmekle suçlanmış ancak cinayeti Little'ın işlediğine dair bir kanıt olmadığı için serbest kalmıştı.

İŞLEDİĞİ CİNAYETLERDEN KURTULMAYI NASIL BAŞARDI?

Seri katil Samuel Little, Amerikalı eski bir boksör. Katil, gençlik yıllarında Samuel McDowell olarak biliniyordu. Little, kurbanlarını uyuşturucu bağımlısı, seks işçisi ve toplum tarafından görmezden gelinen kişiler arasından seçiyordu. Kurbanlarını boğarak öldüren eski boksör, birçok cinayetin doğal ölüm olarak tanımlanmasından ötürü için uzun bir süre yakalanmadı.

ÖLDÜRMEYE 1970’TE BAŞLADI

Katil cinayetlerin birçoğunu Florida ve Güney California'da işledi. Kurbanlarının çoğunu olağan karşılaşmaların ardından seçen Little, kurbanını kısa bir süre sonra boğarak öldürüyordu. Örneğin, 1982 yılında bir gece kulübünde karşılaştığı kadını boğarak öldürdü. Hırsızlık, saldırı, uyuşturucu veya diğer suçlardan hapse girmediği sırada ülkeyi gezen Little, 1970 Yılbaşı Arifesinde Miami’de öldürmeye başladığını söyledi.



NASIL YAKALANDI?

Amerika'nın en ölümcül katili Little, 2012 yılında uyuşturucu ile ilgili suçlardan tutuklandı. Burada DNA örnekleri alınan Little, California'da işlenen üç cinayetle ilişkilendirildi. Ardından seri katil, 2014 yılında 3 kez müebbet hapis cezası aldı.

KATİL NASIL OLDU DA CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ?

Seri katilin bir süredir sağlığı yerinde değildi. Ömrünün son demlerini yaşadığını bilen Little, uzun süre sonra Teksas'ta jandarma (ranger) olarak görev yapan James Holland'a kanlı geçmişini anlatmaya karar verdi. Bir zamanlar boksörlük yapan ve kurbanlarını boğarak öldüren Little, bu kararı verdiğinde ise artık tekerli sandalye kullanıyordu. Holland, yüzlerce saatlik röportajları sırasında katille bir arkadaşlık bağı kurmaya çalıştı. Holland; seri katilin güvenini kazanabilmek için ona sürekli pizza, irmik gibi en sevdiği atıştırmalıkları ikram etti. Sevdikleri sporlar hakkında sohbet ettiler. Daha da önemlisi; Holland, Amerika'nın en ölümcül seri katiline idam edilmeyeceğine dair söz verdi.



ʻʻ Birini hapisten çıkarmaya yardım edebilirsem, o zaman Tanrı belki bana gülümseyebilir. Yapmaktan hoşlandığım şeyi yapan başka birinin olduğunu sanmıyorum. Dünyada bunu yapan tek kişi sanırım benim ve bu lanetli bir şey Seri Katil Samuel Little

SON CİNAYETİNİ 2005 YILINDA MISSISSIPPI'DE İŞLEDİ

Little, itiraflarda bulundukça ülkenin dört bir yanındaki yetkililer faili meçhul cinayet dosyalarını teker teker kapattı. Seri katil; cinayetleri, kendisinin işlediği suçlardan ötürü haksız yere hüküm giyen mahkumları kurtarmak için itiraf ettiğini söyledi. 1970 yılbaşı arifesinde öldürmeye başlayan katil, son cinayetini 2005 yılında Mississippi'de işlediğini söyledi. Ayrıca Tennessee, Texas, Ohio, Kentucky, Nevada, Arkansas'ta da birçok kişiyi öldürdüğünü anlattı.

FOTOGRAFİK HAFIZASI YETKİLİLERİ ŞAŞIRTTI

Katil işlediği cinayetleri anlatmaya başladığında yetkililer katilin verdiği ayrıntılar karşısında şaşkınlığa uğradı. Detayları o kadar ayrıntılı hatırlıyordu ki Holland'a kurbanların çizimi için yetenekli bir sanatçı eşlik etti. Seri katil, 1984 yılında Miami'deki bir striptiz kulübünün dışında tanışıp daha sonra boğarak öldürdüğü kadının, 25 yaşında, sarı saçlı, mavi gözlü ve hippi görünümlü olduğunu hatırladı. Bir kurbanının da takma diş taktığını hatırladıktan sonra bir cinayetin daha sırrı çözüldü.

BÜYÜKANNESİ TARAFINDAN BÜYÜTÜLMÜŞ

Holland, Little ile oluşturduğu bağ sonucu özel hayatı hakkında çok kısıtlı bilgiler almayı başardı. Bu ayrıntılardan biri Little'ın Ohio'da büyükannesi tarafından büyütüldüğü. Aynı zamanda yetkililer gençliğinde sık sık Samuel McDowell adını kullandığını söyledi. Little, bir zamanlar evli olduğunu ve iki uzun süreli ilişki yaşadığını söyledi.

80 YAŞINDAKİ KATİLİN ÖLÜM NEDENİ NE?

Amerika'nın en ölümcül seri katili Samuel Little, yaşlılıktan dolayı tekerlekli sandalye kullanıyordu. California Eyaleti Rehabilitasyon Departmanına göre, Little'ın şeker hastalığı, kalp rahatsızlığı gibi hastalıkları vardı. Rehabilitasyon sözcüsü Wicky Waters, ölümünde herhangi bir şüpheli durumun bulunmadığını, ölüm nedeninin bir adli tıp görevlisi tarafından belirleneceğini ifade etti.