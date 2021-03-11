ABD: Türkiye’de gelişmeler olumlu

Ağırlıklı olarak İran, Rusya, Çin ve Suudi Arabistan’ın gündeme geldiği bilgilendirme toplantısında Türkiye ve Kıbrıs soruları da yer aldı.

Son haftalarda Türkiye’de olumlu gelişmelerin olduğunu Avrupa Birliği ve diğer taraflarla diyaloga girdiğini belirten Blinken, “Doğu Akdeniz'de atılan bazı adımları ve özellikle Türkiye'nin enerji kaynakları ya da kıta sahanlığı konularında adımlarını endişeyle takip ettik. Amerika’nın Doğu Akdeniz'deki tüm tarafların istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması, anlaşmazlıkların askeri yöntemler ya da provokatif adımlarla değil diplomatik yollarla çözülmesinde rol oynaması önemli” dedi.

S-400 KONUSU DA GÜNDEME GELDİ

Blinken, “S-400 vakasında olduğu gibi NATO müttefiki taahhütlerinin ihlal edildiğini değerlendirdiğimiz Türkiye'nin de atmış olduğu adımlar dahil olmak üzere tüm adımlara dikkat çektik dedi.

Türkiye’de son dönemde bazı ilerlemelerin kaydedildiğini söyleyen Blinken, “Son haftalarda olumlu gelişmelerden biri bölgede tansiyonun düşmesi oldu. Türkiye daha verimli bir şekilde ilerlemek amacıyla AB ile ve diğer taraflarla diyaloğa girdi. Buna destek veriyoruz. Sürecin bu şekilde ilerlemesine yardımcı olmaya çalışmayı da sürdüreceğiz” dedi.

“KIBRIS KONUSUNDA ABD ROL ALACAK”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kıbrıs konusunda da soruları yanıtladı.

Ocak ayında göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk seçtiği isimlerden olan Blinken, “Kıbrıs'ta iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon içinde birleştirecek kapsamlı bir çözümü destekliyoruz. BM’nin üstlendiği kritik rolün desteklenmesi dahil olmak üzere bu ihtimalin ilerletilmesi konusunda çabalara katılacağız ve ABD diplomasisinin süreçte doğrudan rolü olacak” dedi.

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