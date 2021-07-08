ABD’de alarm: Yeni vakaların yarıdan fazlası Delta varyantı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre, 19 Haziran ile 3 Temmuz arasında geçen iki haftalık süre boyunca tespit edilen yeni vakaların yüzde 51.7'sinde ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı görüldü.

Delta varyantının, corona virüsünün önceki türlerinden çok daha fazla bulaşıcı olmasının yanı sıra gençlerde de hastalık oranını yükseltilebileceği belirtiliyor. Amerikalı yetkililer, bu varyantın şu an ülkenin tüm eyaletlerinde tespit edildiğini belirtiyor.

Aşı olmayanların bir an önce aşı olması gerektiğini belirten Başkan Joe Biden, Delta varyantının oluşturduğu riske dikkat çekti. Yapılan ön araştırmaların sonuçlarına göre, Pfizer/BioNtech, AstraZeneca ve Moderna aşıları Delta varyantına karşı da etkin koruma sağlıyor.

DAHA BULAŞICI DAHA CİDDİ

Dr. Anthony Fauci ise CNN’den Anderson Cooper’a yaptığı açıklamada, “Aşı olmak için bir neden varsa, o da Delta Varyantıdır” dedi. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci, varyantın aşılanmamış insanlar için “önemli bir tehdit” oluşturduğunu söyledi. Fauci, varyantın sadece daha bulaşıcı olmadığını, aynı zamanda daha ciddi hastalıklara da neden olabileceğini söyledi.

Sağlık yetkilileri, aşı oranının düşük olduğu bölgelerdeki insanların özellikle risk altında olduğunu söyleyerek, “Düşük aşılama oranlarına sahip yerlerin Delta varyantından büyük artışlar görmeye başladık bile. Bunu Arkansas, Missouri, Wyoming’de gördük. Bunlar daha fazlasını göreceğimiz yerler. Ne yazık ki hastaneye yatışlar ve ölümler de artıyor” dediler.