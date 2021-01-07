ABD’de kongre binasının basılmasına dünyadan tepkiler

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı.

Olayların kontrolden çıkması üzerine Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, başkentte yarın sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Protestoların artması üzerine birçok lider ABD’de yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Liderler şu ifadeleri kullandı:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:

Washington’daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli:

Bu gece ABD Kongre binasında çok ilginç sahneler yaşanıyor. Demokratik olaylara saygı gösterilmelidir. ABD’nin demokrasi kurallarının korunmasını sağlayacağından eminiz.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson:

ABD Kongresi’nde utanç verici sahneler. Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında demokrasiyi savunmaktadır, barışçıl ve düzenli bir güç aktarımı olması artık hayati önem taşımaktadır.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez:

Washington’dan gelen haberleri endişe ile takip ediyorum. Amerika demokrasisinin gücüne güveniyorum. Yeni başkan Joe Biden, Amerikan halkını birleştirerek bu gerginliğin üstesinden gelecektir.

Norveç Başbakanı Erna Solberg:

Washington’dan inanılmaz sahneler. Bu demokrasiye yönelik tamamen kabul eidlemez bir saldırıdır. Buna bir son vermesi için şimdi Başkan Trump’ın ağır bir sorumluluğu bulunuyor.

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