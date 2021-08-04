ABD’den tepki çeken Türkiye kararı: Yeni bir göç krizi yaratır

ABD ile bağlantılarından dolayı Taliban'ın şiddetine hedef olabilecek Afganların ABD'ye yerleşmelerine olanak sağlayan yeni mülteci programının başvurularının Türkiye üzerinden yapılması kararına Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Bakanlık, bu durumun bölgede "büyük bir göç krizine" yol açabileceğini savundu.

SOZCU.COM.TR

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ABD Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günkü açıklamasında ABD ile bağlantılı olduğu için Taliban’ın hedef alabileceği ancak Special Immigrant Visa (SIV) programına girememiş binlerce Afganın ABD’ye mülteci olarak yerleşme şansına sahip olacağını açıklamıştı. Programa dahil olan Afganlar başvurularının işlenmesi için gereken 12 ile 14 ay boyunca beklemek için kendi başlarına üçüncü bir ülkeye gitmeleri gerekebilecekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Washington yönetiminin potansiyel göç konusunda Afganistan’ın komşu ülkeleriyle görüştüğünü belirterek, Pakistan’ın Afganistan ile olan sınırlarının açık kalmasının önemli olduğunu, diğer göçmenlerin ise İran üzerinden Türkiye’ye gidebileceklerini açıklamıştı.

‘KABUL ETMİYORUZ’

Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ABD’nin Afganlar için Türkiye’yi bir göç rotası olarak göstermesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, hali hazırda 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin “yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi bulunmamaktadır” denildi.

Bakanlık, “Türkiye olarak, ABD’nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür. Bölgemizde üçüncü ülkelerin kararları neticesinde yaşanan göç krizlerinin yükünün Türk milleti tarafından üstlenilmesini kimse beklememelidir” ifadelerini kullandı.

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