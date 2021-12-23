ABD’li aşırı sağcılardan tuhaf iddia: Covid değil şarbon saldırısı

Dallas’taki etkinlik sonrasında birçok kişide Covid semptomları görüldü ama bazı aşırı sağcı isimler, durumun “şarbon saldırısından” kaynaklandığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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ABD'de Covid-19 önlemlerine karşı çıkan aşırı sağcı gruplar, Dallas kentinde düzenledikleri etkinlik sonrası yaşanan hastalık vakalarının Covid'den değil “şarbon saldırısından” kaynaklandığını öne sürdü.

Komplo teorileriyle tanınan Qanon grubunun ve bazı aşırı sağcı grupların organize ettiği 9-11 Aralık tarihleri arasındaki etkinlik sonrasında, birçok katılımcıda Covid-19 benzeri semptomlara rastlanmıştı.

Ülke çapında düzenlenen “Amerika'yı Yeniden Uyandırın” konferansının Dallas ayağında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarından Michael Flynn, MyPillow CEO'su Mike Lindell ve aşırı sağcı komplo teorisyeni Alex Jones konuşmacı olarak katılmıştı.

TWİTTER’DA TREND TOPIC OLDU

Business Insider sitesinin haberine göre, etkinliğe katılan bazı aşırı sağcı isimler, toplantıya “şarbon saldırısı” düzenlendiğini iddia etti.

Telegram'da 60 binden fazla takipçisi bulunan aşırı sağcı influencer Joe Oltmann, yaşadığı hastalığın Dallas'taki etkinliği hedef alan şarbon saldırısından kaynaklandığına inandığını belirtti.

Hatta “şarbon” kelimesi, Twitter'da trend topic'ler arasına girdi.

ŞARBON, BİYOLOJİK SİLAH OLARAK KULLANILMIŞTI

ABD'de şarbon, 11 Eylül saldırıları sonrasında biyolojik silah olarak kullanılmış, gönderilen bazı şarbonlu mektuplar 5 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Öte yandan, Dallas’taki etkinlik katılımcılarında şarbon vakasına rastlandığı yönünde bir kanıt bulunmadığı belirtiliyor.

Katılımcılar arasında görülen öksürük ve nefes darlığı, Covid-19'un yaygın semptomları arasında yer alıyor.

ABD'de Omicron varyantının da etkisiyle Covid-19 vaka sayıları son dönemde hızla artıyor.

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