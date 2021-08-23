ABD’nin çekilmesi ile ilgili Taliban’dan çok net mesaj

ABD önderliğindeki batılı güçlerin Afganistan'dan ayrılması bölgede kaos ve ölüme sebep olurken Taliban'dan çok net bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden’ın “Çekilme süreci 31 Ağustos’tan sonrasına da sarkabilir” açıklamasının ve batılı ülkelerin bu yöndeki taleplerine Taliban’dan çok sert bir yanıt geldi.

Reuters haber ajansına konuşan iki Taliban yetkilisi, “Taliban, batılı güçlerin Afganistan’dan ayrılma tarihi olan 31 Ağustos’tan sonrasına sarkmasına izin vermeyecek dedi.

Fakat kaynaklar henüz hiçbir hükümetin bu yönde bir talebi olmadığını ve Taliban ile iletişime geçmediğinin de altını çizdi.

JOHNSON, BIDEN’DAN SÜREYİ UZATMASINI İSTEYECEKTİ

Bu açıklamadan kısa bir süre önce İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ABD Başkanı Joe Biden’dan Afganistan’dan çekilmenin tamamlanacağı tarihin uzatılmasını isteyeceğini açıklamıştı.

Bakan tarafların bu konuda anlaşması durumunda dahi konunun Taliban’ın onayına tabi olacağını söyledi.

G7 ZİRVESİNDE GÜNDEM AFGANİSTAN

Johnson bu hafta ev sahipliği yapacağı G7 zirvesinde binlerce insanın ülkeyi terk etmek için Kabil havalimanına akın ettiği Afganistan konusunu gündeme getirecek.

Heappey LBC radyosuna yaptığı açıklamada zirveye ilişkin “Onlar bu gezegendeki en güçlü 7 kişi olsalar bile bu kararı tek başlarına alamazlar. Taliban’ın da bu konuda söz hakkı bulunuyor ve bu yüzden de 31’ine (Ağustos) kadar yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Heappey “Londra, Washington, Pars ve Berlin uzatma için çaba gösterse bile Taliban hayır diyebilir” dedi.

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