ABD’nin seferber olduğu kayıp kız ölü bulundu

Günlerdir televizyonlarda ve gazetelerde aranan 22 yaşındaki Amerikalı Gabby Petito ölü bulundu.

Tayfun HOPALI / ABD

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Erkek arkadaşı Brian Laundrie ile birlikte çıktıkları Amerika turunda kaybolan Petito uzun süredir aranıyordu. Erkek arkadaşının eve dönüp Petito hakkında konuşmaması sonrasında oldukça esrarengiz bir hal alan olay sonrasında polis vatandaşlardan yardım istemeye başlamıştı.

FBI'ın da devreye girmesiyle iyice büyüyen “kayıp kız” olayı bir anda ülkenin en önemli gündem maddelerinden birisi oldu. Polis ve FBI ile her türlü işbirliğini reddeden Brain Laundrie üç gün önce izini kaybettirerek kayıplara karışmıştı.

Ormanlık alanlarda ve telefonun sinyal verdiği noktalarda aramalarını sürdüren polis Petito’nun cesedine Wyoming’de ulaştı. Şimdi bütün gözler ortalıktan kaybolan erkek arkadaşı Brain Laundrie'ye yöneldi.

Seyahatlerini sosyal medyada paylaşan genç çift oldukça mutlu ve neşeli görüntüler yayınlıyorlardı. Polis cinayet nedenini ve katili ulaşmanın yollarını ararken vatandaşlardan yardım istedi.

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