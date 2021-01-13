AB’ye giriş için aşı pasaportu şartı

Avrupa Birliği, birlik içerisinde serbest dolaşım için ‘aşı pasaportu’ şartı getirmeye hazırlanıyor. Aşı pasaportu şartı kabul edilirse, bu AB'ye dışarıdan girecekler için de geçerli olacak. Normal pasaportun dışında, corona aşı bilgisinin kaydedildiği, uluslararası standartta aşı pasaportu olmayanlar, AB'ye giremeyecek.

Mecbur kalıp girenler de karantinada kalacak ve sonra da bazı haklardan yararlanamayacak. Konu 21 Ocak'taki AB zirvesinde ele alınacak. Hukukçular, bu alanda ikiye bölünmüş durumda. Kimi, “Aşı şart koşulamaz. İnsan haklarına aykırı” diyor. Kimi de, “Diğerlerinin hayatını tehlikeye atmak da insan haklarına aykırı” görüşünde.

RESMİ BAŞVURU KOMİSYONA GELDİ

Konuyla ilgili resmi başvuru, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ulaştırıldı. Mektubun sahibi ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis. Mektup aynı zamanda diğer 26 AB üyesi ülkeye de iletildi ve bazı ülkelerde bu konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Mektubun amacı, getirilecek aşı pasaportu ile ekonomik ve sosyal alanda normal yaşama geçişi sağlamak. 12 Ocak tarihli mektuptaki öneriler, muhafazakar kanattan hayli destek görüyor. Alman medyası mektubun içeriğini açıkladı ve AB dışından gelecekler için de, aşının şart koşulduğunu vurguladı.

AB VE ÜÇÜNCÜ ÜLKELER İÇİN

Önümüzdeki iki ayın AB üyesi ülke vatandaşlarının aşılanmasına ağırlık verileceği belirtilen mektupta, “Üye devletler arasında ve üçüncü ülkelerden gidiş-gelişlerin, serbest dolaşımın mümkün olan hızla yeniden tesisi için çalışmak hepimizin önceliğidir. Bu nedenle Covid-19'a karşı aşılanmış kişilerin serbest dolaşımını sağlamalıyız. Bu da bir kişinin başarıyla aşılandığını kanıtlayan, bir standarda bağlanmış bir belge ile olabilir. Yunanistan'da buna yakında başlanacak ve AB için de model olacaktır” denildi.

ALINMAYACAĞI İÇİN VİZE DE YOK

Aşı pasaportu ya da kimliği, Almanya'da da gündeme geldi ve zaten var olan bir şey. Covid-19 için ise ayrı bir sayfa ya da ayrı bir aşı kimliği gerekecek. Bu kimliği olmayanlar, eğer teklif gerçekleşirse AB'ye alınmayacak. Üçüncü ülke vatandaşlarına vize verilmeyecek ve AB içinde serbest dolaşımda da kısıtlama olacak. Trenlere, uçaklara veya toplu taşıma araçlarına, kalabalıklara, alışveriş yerlerine girişler kısıtlanabilecek.