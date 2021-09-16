Aday olması beklenen Zemmour’dan tartışma yaratan talep: Müslüman isimler yasaklansın

Cumhurbaşkanlığı için henüz adaylığı netleşmeyen Éric Zemmour, Müslüman isimlerin yasaklanmasını istiyor.

Sozcu.com.tr

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Fransa cumhurbaşkanlığına aday olması beklenen aşırı sağcı isim Éric Zemmour; Muhammed, Kevin ve Jordan gibi isimlerin yasaklanması çağrısında bulunarak tartışmalara neden oldu. Éric Zemmour bu yorumu, son kitabını tanıtırken yaptı. Zemmour’un konuşmaları, eleştirmenler tarafından seçim kampanyasına hazırlık olarak yorumlandı.

Zemmour, göçün engellenmesi ve göçmen aileleri – özellikle Müslümanlar – geleneksel Fransız geleneklerini ve kültürünü benimsemeye zorlamak için çağrıda bulunarak adını duyurdu. Zemmour, beyaz Avrupalıların Avrupa’da bir azınlık haline geleceğini ve özellikle Afrika ve Asya’dan gelen beyaz olmayan göçmenlerin yerini alacağını savunan bir teoriyi destekliyor.

KEVIN, JORDAN, MUHAMMED GİBİ İSİMLERİN KULLANILMASI HATA

Zemmour, son röportajında da çocuklarına Muhammed gibi isimler veren Müslüman ailelere saldırdı.

Seçilirse, Napolyon Bonapart tarafından getirilen ve yalnızca Hristiyan Azizler takviminde yer alan ve antik tarihten gelen isimlere izin verilmesini şart koşan yasayı yeniden canlandıracağını söyledi:

“1803 yasasını yeniden kuracağım. Fransız birinin artık oğluna Muhammed deme hakkı kalmayacak” diyen Zemmour; Kevin ve Jordan gibi isimlerin kullanılmasının da hata olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca çocukların çıkarlarını en iyi şekilde gözettiğini iddia ederek, onlara Muhammed adını vermenin bir hata olduğunu çünkü bunun bir ayrımcılık ögesi olduğunu söyledi.

ASIL HEDEFİ MÜSLÜMANLAR

Bazı yorumcular, Kevin ve Jordan eleştirisinin ırkçılık suçlamalarını saptırmak için bir manevra olduğunu ve Zemmour’un asıl hedefinin Müslümanlar olduğunu öne sürdüler.

Bu hafta yapılan bir ankete göre; 63 yaşındaki Zemmour’un adaylığı henüz resmen açıklanmamasına rağmen oyların yüzde 10’unu alacağı tahmin ediliyor. Bu bulgu, Marine Le Pen’in destekçileri arasında endişe yaratıyor ve Zemmour’un aşırı sağ oyu böleceğinden korkuluyor.

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