Afganistan’da canlı bomba paniği

15 Ağustos'ta Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da canlı bomba paniği yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Afganistan’ın başkenti Kabil’deki pasaport dağıtım merkezinin girişinde sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Bir intihar bombacısının ofisin girişine geldiği ve burada etkisiz hale geldiği belirtilirken olay yerinde yaşanan patlamada birçok kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Hükümet sözcüsü saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğinin de altını çizdi.

Reuters haber ajansına konuşan Taliban’dan bir yetkili ise çok sayıda insanın yaralandığı ve binanın olduğu sokağın Taliban tarafından koruma çemberine alındığını da aktardı. Haftalarda kapalı kaldıktan sonra kısa bir süre önce seyahat belgeleri tekrar verilmeye başlanmıştı.

Reuters’ın haberinde, Perşembe günleri Taliban yetkililerinin seyahat etmek için gerekli belgeleri almak için düzenli olarak buraya gittikleri de hatırlatıldı.

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