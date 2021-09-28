Afganistan’da ekonomi çökmek üzere

Afganistan İslam Bankası, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ortaya çıkan ekonomik krizle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Bankanın İcra Kurulu Başkanı Syed Moosa Kaleem Al-Falahi, Afgan ekonomisinin çökmeye yakın olduğunu ve Taliban'ın Çin ve Rusya'dan yardım beklediğini açıkladı.

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Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından ortaya çıkan ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşiyor. Ülkenin en büyük kredi veren kurumlarından birinin yöneticisi olan Syed Moosa Kaleem Al-Falahi, Afgan ekonomisinin çökmeye yakın olduğunu ve Taliban’ın Çin ve Rusya’dan yardım beklediğini açıkladı.

ABD vergi mükellefleri, Afganistan’da bir ekonomi inşa etmek için 145 milyar dolardan fazla harcamış olsa da Amerikan birliklerinin ülkeyi terk etmesinden bir aydan kısa bir süre sonra, devletin mali çöküşün eşiğinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Daha önce Kabil’e bir ziyareti sırasında BM’nin en üst düzey insani yardım görevlisi olarak görev yapan Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, “Ekonomi çökerse, en temel hizmetler bile artık çalışmayacak ve insani ihtiyaçlar karşılanmayacak noktaya ulaşacak” demişti.

‘BANKALARIN ÇOĞU ÇALIŞMIYOR’

BBC’de yer alan habere göre, Afganistan İslam Bankası İcra Kurulu Başkanı Syed Moosa Kaleem Al-Falahi, müşterilerin paniğe kapılmasıyla ülkenin finans sektörünün “varoluşsal bir krizin” pençesinde olduğunu söyledi.

Kabil’deki kaos nedeniyle geçici olarak görev yaptığı Dubai’den yaptığı konuşmada, “Şu anda büyük para çekme işlemleri oluyor” dedi. Al- Falahi, ‘Sadece para çekme işlemleri gerçekleşiyor. Bankaların çoğu çalışmıyor ve tam hizmet vermiyor. Bu yüzden de önlerinde uzun kuyruklar oluşuyor.” dedi.

Afganistan’ın ekonomisi, Taliban’ın Ağustos ayında kontrolü ele geçirmesinden önce bile zaten sallantıdaydı.

ÇİN VE RUSYA’DAN YARDIM BEKLİYORLAR

Dünya Bankası'nın verilerine göre, Afganistan gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 40’ı uluslararası yardımdan geliyor. Ancak Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yönelik yardımlar da durduruldu.

Al-Falahi yardımların durdurulması nedeniyle yeni kaynak arayışlarına yöneldiklerini açıkladı. İcra Kurulu Başkanı, “Çin, Rusya ve bazı diğer ülkelerden gelebilecek yardımları bekliyorlar. Er ya da geç, bu ülkeler ile kurdukları diyaloglarda başarılı olacaklar gibi görünüyor” ifadelerinde bulundu.

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