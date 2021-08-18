Afganistan’dan kaçan Eşref Gani ve ailesi, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yerleşti

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye yerleştiği açıklandı.

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Afganistan’da, başkent Kabil’in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından 15 Ağustosta ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Ganinin ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirliklerine sığındığı iddiaları Birleşik Arap Emirlikleri tarafından doğrulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Eşref Gani ve ailesinin insani gerekçelerle ülkeye kabul edildiği belirtildi.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, BAE’nin Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesini insani gerekçelerle ülkeye kabul ettiğini doğruluyor ifadelerine yer verildi. (DHA)

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