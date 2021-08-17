Afganistan’ı bekleyen yeni tehdit: Dünya Sağlık Örgütü açıkladı

Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından uzmanlar, ülkedeki corona virüs vakalarının artış gösterebileceği konusunda uyardı. Öte yandan, Taliban'ın "aşı karşıtı" tutumu sürerse, ülke ciddi bir tehlikenin eşiğine gelebilir.

SOZCU.COM.TR

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ABD ve NATO askerlerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından süregelen kaos ortamı, dün Taliban’ın zafer ilan etmesiyle farklı bir boyuta taşındı. Taliban’ın başkent Kabil’i ele geçirmesinin ardından Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, ülkeyi terk etti. Geride kalan Afgan vatandaşları çaresizce ülkeden kaçmak için havalimanlarına akın etti.

Uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulan görüntüler, yeni bir risk için alarm verilmesine neden oldu. Reuters’ın haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü, Afganistan’da süregelen durumun Covid-19 aşılama hızını yavaşlattığını, hatta durma noktasına getirdiğini belirtirken, ülkedeki vakaların artmasından endişe duyduklarını dile getirdi. Uzmanlar, ülkedeki insani krizin, corona virüs vaka sayılarını artırmasından da endişe ediyor.

AŞI KARŞITLIĞI YAPABİLİRLER

Öte yandan, Taliban’ın yıllardır ‘aşı karşıtı’ olduğu biliniyor. Taliban liderleri, son 20 yılda, çocuk felci aşısına erişimi engellemiş ve yardım görevlilerini idam etmişti.

Son dönemde Afganistan’da varlığı sürdüren Taliban’ın virüsün yayılmasını engellemek için Afgan hükümetine ve uluslararası çabalara destek olduğu bildiriliyor. Ancak uzmanlar yine de endişeli..

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