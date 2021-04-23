Ahmet Davutoğlu’ndan ABD yönetimine 24 Nisan çağrısı

1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan’da yeni ABD yönetiminin alacağı tutuma yönelik siyasetçilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da ABD yönetimine seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Birinci Dünya Savaşında her inançtan Osmanlı vatandaşı büyük acılar yaşadı, bunun üzüntüsünü hep hissediyor ve paylaşıyoruz.

* Tarihi olayların ulusal ve uluslararası siyasete araç kılınmaması gerekir. Gün geçmişe değil, geleceğe bakma ve toplumlar arası barış inşa etme günüdür.

ABD YÖNETİMİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

* ABD yönetimine çağrımız bu acıları Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanmakta olan sıkıntılı konjonktürü fırsat bilip iç siyasette kullanarak daha da derinleştirmek değil, karşılıklı empatiye dayalı bir diyalog sürecine ve barış vizyonuna katkıda bulunmaktır.

* Öte yandan, Türkler ve Ermeniler kendi ortak geçmişlerini ve geleceklerini üçüncü tarafların inisiyatifine bırakmadan aralarında önyargısız görüşmelidir. Bütün sivil ve resmi tarafları bu yönde adım atmaya davet ediyoruz. Gelecek Partisi buna her türlü katkıyı vermeye hazırdır.