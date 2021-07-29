Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Alaska’da 8.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı geldi

Alaska'da şiddetli bir deprem yaşandı. Uluslararası haber ajanslarının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği depremin büyüklüğünün 8.2 olduğu açıklandı. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:44, 29/07/2021
HaberlerDünya
Alaska’da 8.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı geldi

Alaska Yarımadası’nda bugün şiddetli bir sarsıntı meydana geldi… ABD’nin önde gelen jeoloji kuruluşlarından USGS depremin büyüklüğünü 7.2 olarak açıklarken, kısa bir süre sonra depremin şiddetinin 8.2 olduğunu duyurdu.

Depremin yerin 35 kilometre altında meydana geldiğini açıklayan yetkililer tsunami uyarısı da yaptı.

Avrupa’nın önde gelen deprem ve yeraltı kuruluşlarından EMSC de depremin büyüklüğünü 8.0 olarak kayıtlara geçti. EMSC, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini de açıkladı.

İlginizi Çekebilir'Hep söylüyorum, bu iyi değil' diyen Prof. Dr. Naci Görür: Büyük deprem bekliyoruz'Hep söylüyorum, bu iyi değil' diyen Prof. Dr. Naci Görür: Büyük deprem bekliyoruz
ABD Avrupa Bingöl deprem Haber Jeoloji Naci Görür son dakika
Yayınlanma Tarihi:09:41,