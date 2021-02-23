Almanya karar verdi, Avrupa vizesine dijital aşı pasaportu şartı geliyor

Avrupa Birliği, fiilen “Dijital Aşı Pasaportu”nu başlattı. Turizmin önde gelen isimlerinden Alltours, aşı pasaportu olmayanların Mayorka, Kanarya Adaları ve Yunanistan'da otellere alınmayacağını açıkladı. Uygulama 31 Ekim'de başlayacak.

Dün de Alman hükümeti, 01.01.2022'den geçerli olmak üzere “Dijital Aşı Pasaportu” uygulaması kararını onayladı ve “Bunun için yeterince çalışma yapıldı. Uluslararası alanda bize bir engel çıkacağını sanmıyoruz” açıklaması geldi.

Avrupa Birliği, başta Türkiye olmak üzere risk bölgesi ilan ettiği bir çok ülkeye vize vermeyi durdurmuştu.

TÜRKİYE, DİJİTAL PASAPORT VERMELİ

Teoride, Türklere geçen yıl yaz aylarından beri durdurulan Avrupa Birliği vizesi de, ancak “Aşı pasaportu” ile açılabilecek. Türkiye'nin, aşılananlar için bir an önce “Dijital olarak, çok dilli aşı bilgilerini girmesi” gerekiyor. Aksi halde, vizelerin açılmasının önünde yeni bir engel olacak.

Dijital Aşı Pasaportu, hasta dosyalarındaki bilgilerin elektronik olarak cep telefonlarına girmesi ile uygulanacak. Dijital olarak aşı pasaportunu gösterenler, konserlere, restoranlara, uçaklara ya da diğer kalabalık yerlere girebilecek.

AŞI KOMİSYONU DA ONAYLADI

Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, uzun süredir tartışılan bu projeye artık hazır olduklarını belirterek, “Sinema, tiyatro, havayolları, restoran gibi yerlere dijital aşı pasaportu ile girilebileceğini artık tahmin ediyorum” diye konuştu.

Alman Hükümeti'nden gelen bilgiler de, dijital aşı pasaportunun tüm AB'de kabul gördüğü yönünde. Uluslararası alanda ise bir engelle karşılaşılmayacağı vurgulanarak, bunun yurt dışından gelenlere de rahatlıkla uygulanabileceği görüşü savunuluyor.

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