Almanya, Türkiye’yi ‘yüksek salgın ülkesi’ ilan etti. Alınan kararın, Almanya'ya seyahat kurallarının daha da sıkılaştırılması anlamına geldiği aktarıldı. Negatif test zorunluluğunun daha da sıkılaştırıldığı belirtilirken uçuş öncesi de hızlı test istenebileceğinin altı çizildi.

TÜRKİYE İLE AB ARASINDAKİ UÇUŞLAR DURDURULABİLİR

Öte yandan bir sonraki aşamada ise Türkiye ile AB arasında uçuşlar durdurulabileceği kaydedildi. Ayrıca, bir sonraki aşamanın da ‘ülkede yeni bir corona mutasyonunun yayılıyor ve diğerlerine bunu bulaştırıyor riski olabileceği’ ifade edildi.

İngiltere'de gelişen B.1.1.7 mutasyonu nedeniyle, AB üyesi ülkelerle İngiltere arasındaki tüm gidiş-geliş durdurulmuştu. Türkiye ile birlikte, ‘yüksek salgın bölgesi’ ilan edilen diğer ülkeler ise Hırvatistan, Ukrayna ve Ermenistan oldu. Malta, Letonya ve Slovakya’nın ise ‘risk bölgesi’ kategorisine indirildiği aktarıldı.

40’A YAKIN ÜLKE ‘YÜKSEK SALGIN BÖLGESİ’ İLAN EDİLDİ

Dünya çapında 40'a yakın ülkenin ‘yüksek salgın bölgesi’ ilan edildiği ifade edilirken yüksek salgın bölgesinin tüm gidiş-gelişlerin durdurulacağı ‘dünyaya corona mutasyonu yayma’ bölgesinin bir alt basamağı olduğu belirtildi.

Her 100 bin kişide, 200 insidenz ya da vaka görülen ülkeler bu statüye alındığı, salgının durmaması ve yayılması durumunda ise en üst seviyeye geçilerek Türkiye ile gidiş-gelişler uçuşlarının durdurulacağı duyuruldu.