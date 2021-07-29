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Almanya ülkeye giriş yapan herkesten belge isteyecek

Alman Der Spiegel dergisi, dünya genelinde vaka sayılarının artmasıyla birlikte yeni bir yol izleme kararı alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:25, 29/07/2021
HaberlerDünya
Almanya ülkeye giriş yapan herkesten belge isteyecek

Alman Der Spiegel dergisi, Almanya’nın bu hafta sonundan itibaren ülkeye giriş yapanlardan hastalığı atlattığına dair bir belge ya da Covid-19 aşı belgesi veya negatif test sonucunun belgesini isteyeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’nın planını okurlarına duyuran dergi, özellikle Almanya’nın bölgesel ve ulusal liderlerinin turistlerin gittiği ülkelerde vakaların artmasıyla birlikte bu kararı aldığının altını çizdi. Almanya’da dördüncü dalganın önüne geçilmesi için bu adımın atıldığı belirtilirken belgede, “Almanya’da şu an bulaşma oranı diğer ülkelere göre düşük. Seyahatlerin artması bu durumu bir trend haline getirebilir” ifadesine yer verildi.

Almanya, daha önce sadece “riskli” bölgelere gidenlerden bu belgeleri istiyordu. Ülkeye havayolu ile giriş yapanlarla karayolu ile giriş yapanların farklı uygulamalara tabi olduğu da belirtildi.
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