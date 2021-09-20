Almanya’da seçim öncesi makas açılıyor

Sosyal Demokrat Olaf Scholz, Almanya'da parlamento seçimlerine bir hafta kalmışken dün televizyonda yayınlanan son seçim tartışmasında muhafazakar rakibine karşı zafer elde ederek Başbakan Angela Merkel'in yerine geçeceği ihtimalini iyice güçlendirdi.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da 26 Eylül’de düzenlenecek seçimlerden önce yapılan üç tartışmanın sonuncusu Hristiyan Demokrat Birliği partisi (CDU) adayı Armin Laschet’in geride kaldığı anketlerde arayı kapatmaya çalışmak için baskıyı artırmasının beraberinde gerçekleşti.

Almanya Maliye Bakanı Scholz, en büyük rakibine karşı çıkmak için sosyal eşitsizlik konusunu dile getirirken başbakan olarak saatlik en az 12 euro (14.08 dolar) asgari ücret uygulanmasını kabul ettirmeye çalışacağını tekrarladı. CDU, asgari ücretin saatlik 12 euro olması fikrine karşı çıkıyor.

“BEN YILLARDIR BUNU TALEP EDİYORUM”

Scholz, “Laschet, seninle benim aramızdaki fark bu olabilir. Bu vaadi seçim olduğu için dile getirmiyorum. Bunu yıllardır talep ediyordum” ifadelerini kullandı.

Tartışmanın ardından yapılan Yeşiller’in adayı Annalena Baerbock’ın da yer aldığı ankette Scholz’un galip geldiği görüldü.

Tartışmanın öncesinde yayımlanan son INSA anketine göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) %26 ile önde yer alırken muhafazakar CDU/CSU bloğu bir önceki haftaya göre yarım puan artışla %21 seviyesinde yer aldı.

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