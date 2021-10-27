Almanya’da seçimlerden sonra ilk meclis toplantısı olaylı geçti

Almanya’da 26 Eylül’de gerçekleşen seçimlerinde Federal Meclis (Bundestag) dün ilk kez toplandı. Meclisteki ilk oturumda koltuk krizi yaşandı.

Vekiller daha salona giriş yapmadan önce aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) sırasının yanına hangi partinin denk geleceği tartışması yaşandı. AfD vekillerinin sıralarının bir bölümünün boş kaldığı görüldü.

The Times’ın haberine göre bunun sebebi AfD vekillerinin corona virüsü testi ya da aşı olup olmadıklarını belgeleyememesi gösterildi.

23 YIL SONRA İLK KADIN BAŞKAN



AfD’nin kriz yaratan bir sonraki adımı 80 yaşındaki Alexander Gauland’un en yaşlı vekil olarak geçici Meclis Başkanı olması talebi sonrası geldi. Gauland’ın geçmişte Hitler’le ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle bu öneri büyük gürültü kopardı.

Oturumda 53 yaşındaki Sosyal Demokrat Partili (SPD) Baerbel Bas yeni Federal Meclis Başkanı olarak seçilirken, 1998 yılından sonra ilk kez bir kadın vekil bu göreve geldi.