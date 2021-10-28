Amerika’da cinsiyeti X olarak işaretlenen ilk pasaport çıkarıldı

Amerika'da cinsiyet hanesi, kadın ya da erkek yerine “X” olarak işaretlenen ilk Amerikan pasaportu çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri bakanı Antony Blinken, haziran ayında pasaportlarda cinsiyet seçme seçeneğinin olacağını ve seçilen cinsiyetin diğer belgelerdeki ile eşleşmemesi durumunda Dışişleri Bakanlığı’nın artık tıbbi sertifika istemeyeceğini duyurdu. Cinsiyet olarak X seçeneğinin işaretlendiği ilk pasaport da dün verildi.

Bir sözcü, “Gerekli sistemi tamamladığımızda ve 2022’nin başlarında güncellemeler oluşturduğumuzda, bu seçeneği tüm rutin pasaport başvuru sahiplerine sunmayı dört gözle bekliyoruz. Bu pasaport verilmesi vesilesiyle, Dışişleri Bakanlığı’nın LGBT kişiler de dahil olmak üzere tüm insanların özgürlüğünü, haysiyetini ve eşitliğini teşvik etme taahhüdünü yinelemek istiyorum” dedi.

Departman, pasaportun kime verildiğini söylemeyi reddetti.

Başkan Biden tarafından LGBT haklarını ilerletmek için özel bir elçi olarak atanan Jessica Stern, yeni cinsiyet tanımının, bir kişinin yasal belgeleri cinsiyet ifadeleriyle uyuşmadığında sınır geçişlerinde sıklıkla meydana gelen insanlık dışı taciz ve kötü muameleyi azaltması gerektiğini söyledi.

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