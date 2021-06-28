Amsterdamlı yetkililer: Buraya gelmeyin

Corona virüsü dolayısıyla turizm sektörü büyük sekteye uğrarken, dünyanın en popüler turizm destinasyonlarından biri olan Amsterdam’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Amsterdam şehir konseyi, pandemi dolayısıyla şehrin kendilerine kalmasından duydukları memnuniyeti açıklarken, “Şehir bize kaldı ve biz artık alkol almak isteyen, uyuşturucu kullanmak isteyen ya da Red Light District’te seks yapmak isteyen turistleri hoş karşılamayacağız” ifadesini kullandı.

Yetkililer şehrin sessiz ve sakin halinden memnun olduklarını açıklarken, CNN’e konuşan bir Amsterdamlı olan Nicola Theobald, “Amsterdam’ın turistlere ihtiyacı var. Turistler olmazsa müzeler ve restoranlar hayatta kalamaz. Fakat pandemi yüzünden turistlerin gelememesi iyi oldu. Şehir bize kaldı, gecenin yarısında bağıran çağıranlar ya da kanala kusanlar olmamasından memnunuz. Şehrimizin bu şekilde kalmasını istiyoruz” dedi.

Şehir konseyinin 100.000 euroluk bir farkındalık kampanyası başlattığını aktaran CNN, konseyin yayınladığı bildiride, “Pandemiden önceki gibi yoğun kalabalıkları görmek istemiyoruz. Amsterdam’a ve Amsterdamlılara saygı gösteren ziyaretçilere kapılarımız açık. Burada yaşayanlara ve bu kültüre saygı duymayanlar ise gelmesin. Onlara mesajımız var: Amsterdam’a gelmeyin” yazdığını da hatırlattı.