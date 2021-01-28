Angela Merkel aşı zirvesi düzenleyecek

Dünya genelinde corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, ülkedeki Covid-19 aşı krizine çözüm bulmak amacı ile 1 Şubat'ta aşı zirvesi düzenleyeceği açıklandı. Düzenlenecek zirvede, ülkede yetersiz olan Covid-19 aşı miktarının çözüme kavuşturulması planlanıyor.

Almanya’da uygulanan sert tedbirler sonucunda Ekim ayından itibaren ilk kez 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde haftalık pozitif vaka sayısı 100’ün altına düşmüştü. Sağlık Bakanı Jens Spahn ise yaptığı açıklamada, aşı yetersizliği nedeniyle, halkı zor haftaların beklediğini ve bu sürenin 10 haftayı bulacağını belirtmişti.

50 MİLYON FFP2 TİPİ MASKE ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Corona virüsü salgını nedeni ile önlemlerin sıkılaştırıldığı Almanya'da hükümet ücretsiz maske dağıtımına devam ediyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn ile Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil yaptıkları ortak basın açıklamasında, yaşlıların ardından şimdi de ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 50 milyon FFP2 tipi maskenin ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurdu.

Kişi başı 10 adet maske dağıtılacağını belirten Spahn, vatandaşların maskeleri bağlı bulundukları sağlık sigortası kurumlarından alacakları mektup ve kimlik kartıyla birlikte belirli bir süre içinde eczanelerden alabileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Spahn, son günlerde salgınla alakalı olarak açıklanan rakamların cesaretlendirici olduğunu ifade ederek, salgının seyrinin düşüşe geçtiğini belirtti.

Spahn, “Virüsün mutasyonları nedeniyle, artık toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda tıbbi koruyucu maske takma zorunluluğu bulunuyor. Bundan dolayı da önlemlerini karşılayabilmek için olabildiğince ihtiyaç sahiplerine ve sosyal yardım alan vatandaşa yardımcı olmakla için maske hediye ederek destek olacağız” dedi.

Sosyal İşler Bakanı Heil ise yaptığı açıklamada, sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerinin tasarrufları olmadığı için salgına karşı korunma hususunda yetersiz kaldıklarını belirterek, salgına karşı toplumsal ayrışmanın olmaması gerektiğini ifade etti.

5 MİLYON KİŞİ SOSYAL YARDIM ALIYOR

Almanya’da yaklaşık 5 milyon kişi, sosyal yardım alıyor. Bu nedenle ücretsiz olarak dağıtılacak maskelerin sayısının 50 milyonu bulması bekleniyor. Almanya genelinde toplu taşıma araçlarında ve dükkanlar da cerrahi maske ve FFP2 tipi maske kullanılması zorunlu hale getirilmişti. (İHA)

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