Arnavutluk’ta gizemli olay: Dört Rus turist ölü bulundu

Arnavutluk'un başkenti Tiran yakınlarındaki Qerret köyündeki bir otelin saunasında 4 Rus turist ölü bulundu.

Sozcu.com.tr

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Arnavut polisinden yapılan açıklamada, başkent Tiran yakınlarındaki Qerret köyündeki bir otelin saunasında 4 Rus turistin boğulmuş halde bulunduğunu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, otelin tüm personelinin sorgulandığı aktarıldı. Yaşları 31 ile 60 arasında değişen turistlerin aynı aileden olabileceği ifade edilirken, daha fazla ayrıntı verilmedi.